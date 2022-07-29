Pınar Deniz'in çok konuşulan fotoğrafındaki mayoyu beğenenler için 400 tl altı alternatif öneriler

Pınar Deniz'in sosyal medyada çok konuşulan fotoğrafında giydiği mayo modeli birçok kadının oldukça ilgisini çekti. Siz de onlardan biriyseniz çok şanslısınız! İşte; Pınar Deniz'in mayosuna alternatif olabilecek, birbirinden şık 400 TL altı mayo modelleri...

1. Canlı tasarımıyla dinamik bir yazın müjdecisi: LA ORCHID Laorchid Kadın Mayosu

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Göğüs kısmında farklı, gövde kısmında farklı tasarımıyla Pınar Deniz'in mayosuna en iyi alternatiflerden biri olan LA ORCHID Laorchid Kadın Mayosu, yazın pozitif enerjisini stilinize yansıtır. Esnek dokusu sayesinde vücut formunuza en iyi şekilde uyum sağlar. Yumuşak dokusuyla deniz ve plaj aktivitelerinde özgür bir şekilde hareket etmenizi destekler. Sırt kısmındaki fiyonk detayı tarzınıza hareket kazandırır. Çabuk kuruyan yapısı ile konforlu bir deneyimin öncüsü olur. Push up dokusu ile göğüslerinizi daha dolgun gösterir. Siz de LA ORCHID Laorchid Kadın Mayosu'yu hemen deneyerek çok şık bir tarza adım atabilirsiniz.

2. Plajlara göz alıcı bir şıklık getiren tasarım: TRENDYOLMİLLA Floral Desen Belden Bağlama Detaylı Mayo

Sırada Pınar Deniz'inki gibi çok iddialı bir model var! TRENDYOLMİLLA Floral Desen Belden Bağlama Detaylı Mayo, çiçekli kumaşıyla stilinize havalı bir dokunuş yapar. Göğüs bölümünde bulunan çapraz kumaş tasarımı, etkileyici bir duruşun simgesi olur. Göğüslerinizin hemen alt kısmındaki pencere detayı teninin ışıltısını vurgularken bağlanabilen kuşak detayı stilinizi şık bir şekilde tamamlar. Çabuk kuruyan yumuşak dokusuyla deniz ve plaj aktivitelerini çok daha keyifli hâle getirir. Ayarlanabilir askıları sayesinde fonksiyonel bir kullanım sunan mayoyu turuncu deniz terlikleri ve hasır şapkalar ile tamamlayarak giyebilirsiniz.

Günün fırsatları için acele edin! İndirimlisi varken daha fazla ödemeyin! (29.07.2022)

Trendyol Collection elbiseler

Saat ve gözlükler

Kişisel bakım ve küçük ev aletleri

Levi's erkek giyim

Levi's kadın giyim

Bilgisayar aksesuar ürünleri

3. Daha formda ve daha fit bir görünüm için: DeFacto Mayo

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

En az Pınar Deniz'in giydiği mayo kadar rahat bir model olan DeFacto Mayo, plaj modasında tarzınızı ön planı çıkarır. Esnek yapısı ve pedli modeliyle bedeninizi kavrayarak gün boyu rahat bir kullanım vadeder. Volanlı yaka detayı stilinizi havalı bir dokunuş eşliğinde yansıtır. Mayonun fit kesimi sizi her zamankinden daha formda gösterir. Yumuşak ve esnek dokusu sayesinde yaz aylarını çok daha keyifli geçirmenizi sağlar. Üzerinizdeki varlığını unutturan hafif tasarımıyla özgürlüğü bedeninize taşır. Mayoyu pareolar, kimonolar ve parmak arası terlikler ile kombinleyerek şık bir görünüme ulaşabilirsiniz.

4. Plaj modasına romantik bir dokunuş: Armes Etnik Desenli Mayo

Renkli tasarımıyla tarzınıza enerji katan model, Pınar Deniz'in mayosu gibi dinamik bir tarza sahip! Armes Etnik Desenli Mayo, üzerini süsleyen etnik formdaki desenleriyle dikkat çekici bir tarz sunar. Poliamid kumaş kullanılarak üretilen model, gün boyu rahat bir şekilde hareket etmenizi destekler. Esnek ve yumuşak dokusu sayesinde tatilin ve plajın keyfini doya doya yaşamanızı sağlar. İçinizi göstermeyen astarlı tasarımı, güven veren bir deneyimin öncüsü olur. Ayarlanabilir askıları sayesinde vücudunuza en iyi şekilde uyum gösteren mayonun kaplarını isterseniz çıkarak kullanabilirsiniz. Mayo ile kusursuz plaj kombileri oluşturarak tüm bakışları üzerinize çekebilirsiniz.

5. Sade şıklığı tercih eden kadınların gözdesi: Koton Askılı Mayo

İşte karşınızda ünlü oyuncunun mayosu gibi ince askılı bir model! Sadeliği şık bir tasarımla buluşturan Koton Askılı Mayo, size muhteşem bir yaz vadeder. %80 poliamid ve %20 elastan kumaş karışımından oluşan model, yumuşak ve esnek dokusuyla plaj stilinize konforlu bir dokunuş yapar. Ayarlanabilir ince askıları sayesinde hem fonksiyonel bir kullanım olanağı tanır hem etkileyici bir görünüm sunar. Çabuk kuruyan yapısı sayesinde plaj ve denizde geçirdiğiniz her anı üstün konfor ile taçlandırır. Siz de mayoyu parmak arası terlikler, plaj çantaları ve hasır şapkalar ile kombinleyerek giyebilirsiniz.

6. Eros Kadın Bej Straplez Mayo ile plajların parlayan yıldızı siz olabilirsiniz!

Pınar Deniz'inki gibi renk geçişli bir modele ne dersiniz? Eros Kadın Bej Straplez Mayo, sıra dışı tasarımıyla özgün bir stilin öncüsü olur. İç göstermeyen astarlı yapısı ile özgürce hareket etmenizi sağlar. Straplez modeli sayesinde çok daha etkileyici bir görünüm vadeder. Modelin esnek dokusu bedeninizi mükemmel bir uyumla sarar ve gün boyu konforlu bir kullanım imkânı yaratır. Çabuk kuruyan hafif kumaşı, cildinizin kuru kalmasını destekler. Eros Kadın Bej Straplez Mayo'yu parmak arası terlikler, plaj ayakkabıları ve pareolar ile kombinleyebilirsiniz.

7. Teninizde yaz rüzgârları estiren şık bir tasarım: Suwen Kemerli Toparlayıcı Desenli Mayo

Pınar Deniz'in mayosuna şık tasarımıyla alternatif olacak bir model arıyorsanız Suwen Kemerli Toparlayıcı Desenli Mayo ile hemen tanışmalısınız! Mayo, floral desenler eşliğindeki zarif tasarımıyla hayranlık uyandırır. V şeklindeki dekoltesiyle sizi çok daha çekici bir duruşa davet eder. Bel kısmındaki kemerli kumaşı, tarzınıza havalı bir görünüm kazandırır. Toparlayıcı özelliğe sahip olan modelin fit kesimi, sizi daha formda gösterir. Mayo, esnek ve yumuşak dokusu sayesinde yaz aylarının vazgeçilmez parçası olur. Çabuk kuruyan yapısı ile rahat bir deneyim vadeden Suwen Kemerli Toparlayıcı Desenli Mayo'yu pareo, kimono ve plaj elbiseleri ile giyebilirsiniz.

8. Plaj modasına damganızı vurmak istiyorsanız Dagi Kadın Turuncu Luplu Mayo ile hemen tanışmalısınız

Sırada yine renk geçişli tasarımıyla Pınar Deniz'in mayosunu aratmayan bir model var! Dagi Kadın Turuncu Luplu Mayo, şık desenleriyle göz alıcı bir tarz sunar. Göğüslerindeki bulunan kaplarıyla konfor sağlar. Toparlayıcı etkisi ile size fit bir görünüm kazandırır. Likralı kumaşı sayesinde vücut hatlarınıza en iyi şekilde uyum sağlayarak gün boyu konforlu bir deneyim vadeder. Derin sırt dekolteli Dagi Kadın Turuncu Luplu Mayo'yu plaj terlikleri, plaj ayakkabıları ve pareolar ile giyerek baş döndüren bir stil oluşturabilirsiniz. Üstelik herkesi kendinize hayran bırakabilirsiniz!