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  4. Pınar Gültekin davasında flaş karar! Mertcan Avcı tahliye edildi

Pınar Gültekin davasında flaş karar! Mertcan Avcı tahliye edildi

14.03.2022 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye günlerce Muğla'da vahşice öldürülen Pınar Gültekin olayını konuşmuştu. Kahreden cinayetin davası da yakından takip ediliyor. Son görülen davada ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirakten’ tutuklanan katil zanlısının kardeşi Mertcan Avcı’nın tahliyesine karar verildi.

Pınar Gültekin davasında flaş karar! Mertcan Avcı tahliye edildi

Mertcan Avcı hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, ‘canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirak’ten ağırlaştırılmış müebbet istemi ile dava açılmıştı. Hazırlanan iddianame Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi yeni delilerin iddianamede yer almadığı gerekçesiyle iddianameyi geri iade etmişti.

DAVANIN SEYRİ

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamenin geri iadesine itiraz etti ve dosya Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianamede gerekli delillerin bulunduğunu belirterek, dosyayı tekrar 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndererek iade kararını kaldırdı.

MAHKEMEDEN TAHLİYE KARARI

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi, iki dosyanın birleştirilmesine ve yeni bir delil bulunmaması nedeniyle Mertcan Avcı’nın tahliyesine karar verdi. Mahkemenin tahliye kararında, “Sanık Mertcan Avcı’nın üzerine atılı suç yönünden dosyadaki mevcut delil durumu, daha önce mahkememizin aynı delil durumu ile sanığın tutuklanmasına ilişkin taleplerin mahkememizce reddine karar verilmiş olması, dosyada toplanması gereken sanığın etki edebileceği delil bulunmaması dikkate alındığında (itiraz yolu açık olmak üzere) tahliyesine” denildi. (İHA)

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Pınar Gültekin
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