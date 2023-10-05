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Pınar Gültekin davasının avukatı 'bunu bilmek lazım' diyerek açıkladı: O bağlayıcı değil

05.10.2023 19:15 | Son Güncelleme:
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Türkiye'nin günlerce konuştuğu Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili davada dün yeni bir gelişme yaşanmıştı. Gültekin ailesinin avukatı olan Rezan Epözdemir ise canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Epözdemir, "Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tebliğnamesi bağlayıcı değil, bunu bilmek lazım. Belirleyici olan Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin kararıdır" ifadelerini kullandı.

Pınar Gültekin davasının avukatı 'bunu bilmek lazım' diyerek açıkladı: O bağlayıcı değil

Türkiye günlerce Pınar Gültekin cinayetini konuşmuştu. Pınar Gültekin davasında ise dün yeni bir gelişme yaşanmıştı.

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Yaşanan yeni gelişmede, Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili sanık Cemal Metin Avcı hakkında yerel mahkemenin kararının istinafta bozulduğu, Cemal Metin Avcı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis, kardeşi Mertcan Avcı hakkında ise suça iştirakten 4 yıl hapis kararı verilirken, istinaf mahkemesinin bu kararını sanıkların temyize gönderdiği, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dosyayı inceledikten sonra Cemal Metin Avcı’nın temyiz başvurusunu reddederken kardeşi Mertcan Avcı’nın başvurusunu kabul ettiği belirtilmişti. Nihai kararı ise Yargıtay Ceza Dairesi'nin vereceği aktarılmıştı.

AVUKAT EPÖZDEMİR'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR: "BUNU BİLMEK LAZIM"

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir ise Haber Global televizyonunda bir programa katıldı. Epözdemir burada Pınar Gültekin davasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Avukat Rezan Epözdemir, "Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tebliğnamesi bağlayıcı değil, bunu bilmek lazım. Belirleyici olan Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin kararıdır. Ama tebliğname İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararları uyarınca taraflara gönderilir, taraflar beyanda bulunur. Tekraren söylüyorum, bağlayıcı olan 1. Ceza Dairesi'nin kararıdır" diye konuştu.

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"Bu dosya kamuoyunda çok tartışıldı, biz de sosyal sorumluluk projesi olarak mağdur vekilliği yaptık" diyen Epözdemir, gazeteci Çağlar Cilara'nın "Burada iyi hal indirimi uygulanmıştı değil mi? Haksız tahrik indirimi ve iyi hal indirimi..." şeklindeki sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Evet, şimdi düşünün hayatının baharında geleceğinden ve yarınlarından koparılan bir üniversite öğrencisi önce odunla yakılmaya çalışılıyor, olmuyor benzinle yakılıyor ve diri diri yakılıyor adli tıp raporuna göre. Üzerine beton dökülüyor, bir palet yardımıyla nehre atılıyor. Ve, profesyonel bir kadın katilliği var. SIM kart üçe ayrılıyor, telefon üçe ayrılıyor. Deliller ortadan kaldırılıyor. Böyle bir dosyada mahkeme inanılmaz bir şekilde haksız tahrik uygulamıştı. İstinaf mahkemesi de bu hukuk garabetini ortadan kaldırarak, bu utanç vesikası mahiyetteki kararı, haksız tahriki kaldırıp Cemal Metin Avcı'ya canavarca hisle ve tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti. Burada da "haksız tahrik olmaz" demişti.

Hatırlarsınız, haksız tahrik kamuoyunda çok ciddi bir tepkiye de yol açmıştı. İşte Yargıtay Başsavcılığı "Bu karar doğrudur, canavarca his ve eziyet çektirme vardır, diri diri yakılmıştır, tasarlama da vardır, haksız tahrik de uygulanamaz, burada haksız tahrik yoktur" dedi, tebliğnamesinde onama istedi. Diğer sanık bakımından ise "sübût ve vasıflandırmayı iyice tespit et" diye bozma tebliğnamesinde bulundu.

Biz tebliğnameye beyanda bulunacağız. Diğer sanık bakımdan kabul etmediğimizi ama Cemal Metin Avcı bakımından da sevindirici olduğunu söylemek mümkün."

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