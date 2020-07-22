Pınar Gültekin ile ilgili çirkin paylaşımlarda bulunmuştu! İBB, sertifikasını iptal etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 'den yapılan açıklamada, "İBB olarak hiçbir şekilde; bir özel halk otobüsü şoförünün dün kaybettiğimiz Pınar Gültekin ve genel olarak kadınlar hakkında sosyal medyada kullandığı ifadeleri kabul edemeyiz. Kendisinin sertifikası iptal edilmiştir" denildi.

İBB olarak hiçbir şekilde; bir Özel Halk Otobüsü şöförünün dün kaybettiğimiz Pınar Gültekin ve genel olarak kadınlar hakkında sosyal medyada kullandığı ifadeleri kabul edemeyiz.



Kendisinin sertifikası iptal edilmiştir. pic.twitter.com/FdqIII7iQc — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) July 22, 2020



