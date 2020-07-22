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  4. Pınar Gültekin ile ilgili çirkin paylaşımlarda bulunmuştu! İBB, sertifikasını iptal etti

Pınar Gültekin ile ilgili çirkin paylaşımlarda bulunmuştu! İBB, sertifikasını iptal etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2020 17:21 | Son Güncelleme

Eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından katledilen Pınar Gültekin hakkında sosyal medyada çirkin paylaşımlar yapan özel halk otobüs şoförünün sertifikası iptal edildi.

Pınar Gültekin ile ilgili çirkin paylaşımlarda bulunmuştu! İBB, sertifikasını iptal etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 'den yapılan açıklamada, "İBB olarak hiçbir şekilde; bir özel halk otobüsü şoförünün dün kaybettiğimiz Pınar Gültekin ve genel olarak kadınlar hakkında sosyal medyada kullandığı ifadeleri kabul edemeyiz. Kendisinin sertifikası iptal edilmiştir" denildi.


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