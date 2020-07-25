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Pınar Gültekin’in katili Cemal Metin Avcı Afyonkarahisar’a nakledildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2020 16:32 | Son Güncelleme

Ölümü ve öldürülme şekli tüm Türkiye’yi ayağa kaldıran Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin’in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, Afyonkarahisar Yüksek Güvenlikli T Tipi Cezaevine nakledildi.

Pınar Gültekin’in katili Cemal Metin Avcı Afyonkarahisar’a nakledildi

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, güvenlik nedeniyle Adalet Bakanlığı’nın talimatı ile Muğla E Tipi Ceza İnfaz Kurumundan Afyonkarahisar Yüksek Güvenlikli T Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na nakledildi. Adalet Bakanlığı’nın talimatı doğrultusunda alınan karar sonrası Cemal Metin Avcı iki gün önce kaldığı Muğla E Tipi Ceza İnfaz Kurumu’ndan Afyonkarahisar’a götürüldü. Avcı’nın güvenlik nedeniyle Afyonkarahisar’a nakledildiği öğrenildi.

Pınar’ın katili, güvenlik nedeniyle Afyon’a nakledildi

Öte yandan, Cemal Metin Avcı’nın eşi Eda Avcı’nın da önümüzdeki hafta içinde avukatı kanalı ile boşanma davası açmaya hazırlandığı öğrenildi. Eda Avcı’nın babası Haluk Karagün, kızının yaşanan olaylardan sonra ruh halinin iyi olmadığını belirterek, avukatı kanalıyla Pazartesi günü Muğla Adliyesi’ne boşanma dilekçesi vereceği öğrenildi.

İHA

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