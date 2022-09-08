HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Pişkin hırsızdan yüzsüz paylaşım! 'Eşek gibi çalışıyorum, gecem gündüzüm belli değil'

Pişkin hırsızdan yüzsüz paylaşım! 'Eşek gibi çalışıyorum, gecem gündüzüm belli değil'

08.09.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de meydana gelen olayda çaldığı binlerce lirayla kendine 35 bin TL'ye telefon alan hırsız, ekiplerin takibi sonucu lüks bir eğlence mekanında yakalandı. 24 yaşındaki Abdulbaki K.'nın elindeki paralarla sosyal medyadan, ''Eşek gibi çalışıyorum. Vallahi çalışıyorum. Gecem gündüzüm belli değil. Parayı bulunca ne yapacağımı bilemiyorum. Siz söyleyin'' paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

Pişkin hırsızdan yüzsüz paylaşım! 'Eşek gibi çalışıyorum, gecem gündüzüm belli değil'

Denizli’nin Tavas ilçesinde bir evi gözüne kestiren 24 yaşındaki Abdulbaki K., motosikletiyle bölgede keşif yaptıktan sonra önceki gün sabah saat 10.00 sularında gizlice eve girdi. Besicilik yapan ailenin evde olmadığını bilen hırsız, 5 saat boyunca evin altını üstüne getirerek evde bulunan 300 bin TL değerindeki altın ve paraları alarak kayıplara karıştı. Soyulduklarını eve geldikten sonra anlayan ev sahipleri, durumu Tavas İlçe Jandarma Komutanlığına ihbar etti. İhbar üzerine harekete geçen Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çevrede bulunan kamera kayıtları üzerinde gerçekleştirdiği titiz çalışma sonucu, hırsızlık olayını Abdulbaki K.’nın gerçekleştirdiğini tespit etti.

Screenshot_17

ADIM ADIM İZLENDİ

Yaşanan olay sonrası harekete geçen Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, Abdulbaki K.’nın adım adım izini sürdü. Şüphelinin altınları bozdurmak Acıpayam ilçesindeki kuyumculara girdiğini tespit eden JASAT, Acıpayam İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri ile temasa geçti. Çaldığı paralarla kendisine 35 bin TL değerinde bir cep telefonu aldığını belirlenen Abdulbaki K., çaldığı paralarla eğlence mekanında keyif yaparken yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin ardından çaldığı para ve altınların bir kısmıyla birlikte adliyeye sevk edildi.

Screenshot_15

EŞEK GİBİ ÇALIŞIYORMUŞ

Benzer 4 suç kaydı daha ortaya çıkan Abdulbaki K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çaldığı paralarla lüks bir yaşam sürmeyi amaçlayan yüzsüz hırsızın, bir süre önce sosyal medyada ellindeki 2 tomar parayla “Eşek gibi çalışıyorum. Vallahi çalışıyorum. Gecem gündüzüm belli değil. Parayı bulunca ne yapacağımı bilemiyorum. Siz söyleyin” şeklinde paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Screenshot_18

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kiracıyla ev sahibi tartışmalarına bir yenisi eklendi! Silahlı kavga cinayetle sonlandıKiracıyla ev sahibi tartışmalarına bir yenisi eklendi! Silahlı kavga cinayetle sonlandı
Mersin'de orman yangını! Yerleşim yerleri boşaltıldıMersin'de orman yangını! Yerleşim yerleri boşaltıldı
Boşanma davasıyla başladı, her şeyi tapuda öğrendiBoşanma davasıyla başladı, her şeyi tapuda öğrendi
Anahtar Kelimeler:
Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorin zammı sonrası bu kez indirim

Benzin ve motorin zammı sonrası bu kez indirim

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! 3 ayda her şey değişti

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! 3 ayda her şey değişti

Dev sahne çöktü! Tarkan'dan açıklama

Dev sahne çöktü! Tarkan'dan açıklama

O savcıdan utandıran mesajlar: Aynı anda ikinizle birlikte...

O savcıdan utandıran mesajlar: Aynı anda ikinizle birlikte...

İşçiler zam sevinçlerini göbek atarak kutladı

İşçiler zam sevinçlerini göbek atarak kutladı

'Yerin altından sesler geliyor' iddiası ekipleri harekete geçirdi! 24 saat takip edilecek

'Yerin altından sesler geliyor' iddiası ekipleri harekete geçirdi! 24 saat takip edilecek

İlginizi Çekebilir

Hırsın böylesi! Sırf okulda çocuğunun önüne geçmesin diye...

Hırsın böylesi! Sırf okulda çocuğunun önüne geçmesin diye...

Seks mi, mastürbasyon mu? Yoksa...

Seks mi, mastürbasyon mu? Yoksa...

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

15 aylık bebeğine saldıran kaplanla mücadele etti

15 aylık bebeğine saldıran kaplanla mücadele etti

Bunca yıl sağlıklı bildik: Hayal kırıklığı yarattı

Bunca yıl sağlıklı bildik: Hayal kırıklığı yarattı

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.