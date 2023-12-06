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'Pişmanım' dedi ama işe yaramadı! Bar cinayeti sanığına müebbet hapis cezası

06.12.2023 19:51 | Son Güncelleme:
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Eskişehir'de bir barda çıkan kavgada ağır yaralanıp, 7 gün sonra hayatını kaybeden Doğukan Yener'in (23) ölümüne ilişkin davada tutuklu yargılanan Mertcan Allar (26), 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Allar, son savunmasında "Öldürme kastıyla hareket etmedim. Sükunetle davranmadığım için pişmanım. Keşke bu olay yaşanmasaydı. Ben kavgadaki kişileri arkadaşlarım sandım" dedi.

'Pişmanım' dedi ama işe yaramadı! Bar cinayeti sanığına müebbet hapis cezası

Eskişehir'de Doğukan Yener, geçen yıl 4 Haziran'da arkadaşları ile Yenibağlar Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanına gitti. Mekan çalışanları ile müşteriler arasında, saat 05.30 sıralarında kavga çıktı. Mekanın dışına taşan kavgada ağır yaralanan Doğukan Yener, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Yener, 7 gün sonra hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında, kavgada Doğukan Yener'e yumruk attığı belirtilen Mertcan Allar tutuklanırken, 13 kişi ise serbest bırakıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında dava açılan 1'i tutuklu 14 sanığın yargılanmasına Eskişehir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Mertcan Allar ile tutuksuz yargılanan sanıklardan Seçil D., Caner T., Kaan Furkan G., Ercan A. ve Koray B. ile öldürülen Doğukan’ın annesi Suzan Yener katıldı.

"YARA BERE İÇİNDEYİM"

Suzan Yener, sanıkların en ağır cezayı almasını istediğini belirterek, "Yaşadıklarımı anlatamam. Suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Ben yara bere içindeyim. Ya cezalandırılsınlar ya da Doğukan’ımı bana geri versinler. Bu işte kimin parmağı varsa, kim çanak tutuyorsa en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum" dedi.

"ÖLDÜRME KASTIYLA HAREKET ETMEDİM"

Karar duruşmasında son sözleri sorulan sanık Mertcan Allar ise öldürme kastıyla hareket etmediğini ifade ederek, "Ben maktulü tanımıyorum. Herhangi bir husumetimiz ya da geçmişimiz yoktur. Öldürme kastıyla hareket etmedim. Sükunetle davranmadığım için pişmanım. Keşke bu olay yaşanmasaydı. Ben kavgadaki kişileri arkadaşlarım sandım. Herhangi bir düşmanlığım yok. Takdir mahkemenindir. Adalete güveniyorum" diye konuştu.

KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN ÖMÜR BOYU HAPİS

Eskişehir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, savunmaların ardından tutuklu sanık Mertcan Allar’ı, Doğukan Yener’i 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Eğlence mekanı çalışanı tutuksuz sanıklar Ali K.'ya 'basit yaralama' suçundan 6 ay hapis cezası veren heyet, eğlence mekanının sahibi Caner T. ile hukuk işleri sorumlusu Kaan Furkan G.’ye güvenlik kamerası görüntülerine müdahale etmek suretiyle 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 3'er yıl hapsine hükmetti. Diğer 10 sanık ise davadan beraat etti.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Eskişehir
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