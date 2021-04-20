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  4. Pitbull cinsi köpeğin kediye saldırdığı anlar böyle görüntülendi

Pitbull cinsi köpeğin kediye saldırdığı anlar böyle görüntülendi

20.04.2021 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da sahiplerinin gezdirdiği tasmalı 'pitbull' cinsi köpek, kaldırımdaki sokak kedisine bir anda saldırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle kedi kurtarılırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Yakubiye Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi.

Kimliği belirsiz 2 kişinin gezdirdiği pitbull cinsi köpek, bir iş yerinin önünde ağaca zincirlendi. Köpek, bir süre sonra önünden geçen kediye saldırdı. Kediyi ağzına alıp, savuran köpeği görenler müdahalede bulundu. Köpeğe tekme atıp, ağzından kediyi almaya çalışan mahalleli başarılı olamadı. Mahallelinin uzun süre çabasıyla kedi kurtarıldı. Ön ayakları kırılan kedinin vücudunda da yaralar oluştu.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Cep telefonu kamerasına da yansıyan olayın ardından polis ve zabıta ekipleri, pitbull sahibini tespit etmek için çalışma başlattı.

(DHA)

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