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Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'den haber var! Prof. Dr. Ömer Özkan, ''İlk defa gördüm'' diyerek açıkladı

21.01.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde 22 Aralık 2021'de, oturdukları sitenin bahçesinde, Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında başından ağır yaralanan Asiye Ateş, haftaya taburcu edilecek. Öte yandan Asiye'nin tedavisini üstlenen Prof. Dr. Ömer Özkan, küçük kızın son durumu hakkında bilgi verdi. Özkan, ''Sinirlerle ilgili eksiklikler giderildi. Bu kadar kemik parçası ve çoklu doku kaybını ilk defa gördüm. Kulağını kaybetmemesi için bir girişim yapıldı'' şeklinde konuştu.

Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'den haber var! Prof. Dr. Ömer Özkan, ''İlk defa gördüm'' diyerek açıkladı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde, oturdukları sitenin bahçesinde, Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında başından ağır yaralanan Asiye Ateş, kentteki ilk tedavisinin ardından Antalya'ya sevk edildi. Minik Asiye, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibince 26 Aralık 2021'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 4 saat süren operasyonla ameliyat edildi; sırtından ve bacağından alınan dokular, baş kısmına nakledildi. Bir süre yoğun bakımda kalan Asiye, normal servise çıkarıldı.

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''BU KADAR KEMİK VE DOKU KAYBINI İLK KEZ GÖRDÜM''

Küçük kızın haftaya taburcu edileceğini açıklayan Prof. Dr. Ömer Özkan, "Asiye, olayın gerçekleşmesi açısından bir dramatik durumu vardı. Hayati önemi vardı. Çok şükür atlattık. Hayati bir sorunu yok. Sinirlerle ilgili eksiklikler giderildi. Çene kemiğiyle ilgili bir çalışma yapılacak. Kulağını kaybetmemesi için bir girişim yapıldı. Onlar içinde bir iki transfer işlemi gerçekleşti. Bu kadar kemik parçasının ve çoklu doku kaybını ilk defa gördüm. Muhtemelen haftaya taburcu olacak. Kozmetik kayıpları olmasın diye 1-2 ameliyat daha olacak" dedi.

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3 operasyon geçiren Asiye'ye, annesi Zeynep ve babası Hüseyin Ateş de hastane odasında yanında bulunarak destek oluyor.

OLAYLA İLGİLİ 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan olayla ilgili Gaziantep'te gözaltına alınan 6 kişiden 5'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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(DHA)

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Gaziantep
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