Pixel 4a modeli Geekbench’te kendini gösterdi

RAM tarafında ise Google’ın 6 GB RAM‘e yer vereceği açıkça görünüyor. İşlemci olarak Snapdragon 730 yonga setinden beslenecek olan telefonda tekli kamera kurulumu bulunacak.

GOOGLE PİXEL 4A'NIN MUHTEMEL ÖZELLİKLERİ NELER?

Telefonun ana kamerası 12.2 Megapiksel çözünürlüğünde f/1.73 diyaframlı Sony IMX363 lensli ve 1.4 piksel büyüklüğünde olacak. Ön tarafında 8 Megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX355 lensli f/2.0 diyaframlı ve 1.14 piksel büyüklüğünde kamera kullanılacak.

399 dolar fiyat etiketi ile iPhone SE 2020‘nin karşısına konumlandırılacak olan telefonun, Apple karşısında maalesef ki şansı bulunmuyor. Amerika’daki kullanıcılar iPhone SE’nin 399 dolar olmasını büyük bir çoşku ile karşıladı. Bu fiyata iPhone 11 donanımında iPhone satın almak varken daha düşük donanımlı Android telefon almak kimsenin tercih edeceği bir şey değil.

GOOGLE PİXEL 4A FİYATI

Google’ın bu yüzden fiyat tercihini 250 dolar bandında tutması gerekiyor. Bunun da şu şartlarda imkansız olacağı ortada. Bu yüzden Google satmayacağını bileceği telefonu 399 dolardan satışa sunacak gibi görünüyor.