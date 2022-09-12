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  4. Piyangodan 600 dolar kazandığını zannetmişti! Duydukları karşında adeta şok oldu... Piyango ofisinden milyoner olarak çıktı

Piyangodan 600 dolar kazandığını zannetmişti! Duydukları karşında adeta şok oldu... Piyango ofisinden milyoner olarak çıktı

12.09.2022 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Virginia eyaletinde bir kişi aldığı piyango biletine 600 dolar çıktığını öğrendi. Ödül parayı almak için piyango ofisine giden kişi şaşkına döndü. Biletine 600 dolar yerine 1 milyon dolar çıktığını öğrenen kişi büyük mutluluk yaşadı.

Piyangodan 600 dolar kazandığını zannetmişti! Duydukları karşında adeta şok oldu... Piyango ofisinden milyoner olarak çıktı

ABD'nin Virginia eyaletinde Jose Flores Velasquez adındaki bir kişi, satın aldığı piyango biletinden 600 dolar kazandığını düşünerek parayı tahsil etmeye gitti. Piyango ofisinde edindiği bilgiyle şoka uğrayan genç adam, oynadığı bilette 600 dolar yerine 1 milyon dolar kazandığını öğrendi.

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UPI'de yer verilen habere göre, Virginia'nın Annandale kentinde yaşayan Jose Flores Velasquez, bir büfeden aldığı piyango biletinde kendisine 600 dolarlık bir ödül çıktığını fark etti.

GERÇEK ORTAYA ÇIKINCA BÜYÜK MUTLULUK YAŞADI

Mütevazı ödülünü almak için piyango ofisine giden Velasquez, merkezdeki çalışanların biletine bakıp 1 milyon dolar kazandığını söylediğinde şaşkına döndü.

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Velasquez, 1 milyon dolarlık ödülünü vergiler düşülmüş haliyle almayı tercih etti. Ödülü 759 bin 878 dolarlık tek seferlik toplu ödeme olarak almayı seçen Velasquez, parayla kendine iş kurmayı hedeflediğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Virginia piyango
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