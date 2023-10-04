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Piyasa değeri 500 milyon TL! Türkiye'ye girerken yakalandı: Pamuklara emdirmişler

04.10.2023 18:56 | Son Güncelleme:
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Gürcistan'dan yurda giriş yapan TIR'da yapılan incelemede pamuk balyalarına emdirilmiş şekilde uyuşturucu madde ele geçirildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, operasyona ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "1 ton ağırlığında pamuk yüküne emdirilmiş şekilde yurda sokulmaya çalışılan, piyasa değerinin yaklaşık 500 milyon TL civarında olduğu tahmin edilen metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirilmiştir." dedi.

Piyasa değeri 500 milyon TL! Türkiye'ye girerken yakalandı: Pamuklara emdirmişler

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Gürcistan’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Kapısı’na gelen pamuk yüklü TIR, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yapılan risk analizi kapsamında kontrol edilmek üzere x-ray taramasına sevk edildi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hangarda yapılan aramada, narkotik köpeğin araçtaki pamuk cinsi eşyanın olduğu balyalara tepki verdiği görüldü. Numune alınarak uyuşturucu ve kimyasal madde tespit cihazı ile yapılan kontrollerde pamukların içerisine emdirilmiş vaziyette metamfetamin tespit edildi. Olayla ilgili Hopa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

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"GENÇLERİMİZİN ZEHİRLENMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, operasyona ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Gümrük Muhafaza birimlerimizce Sarp Gümrük Kapısında gerçekleştirilen yakalamada, 1 ton ağırlığında pamuk yüküne emdirilmiş şekilde yurda sokulmaya çalışılan, piyasa değerinin yaklaşık 500 milyon TL civarında olduğu tahmin edilen metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Gençlerimizin zehirlenmesine izin vermeyeceğiz" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Gürcistan uyuşturucu

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