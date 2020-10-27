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  4. Pizza siparişi veren hırsız kaşla göz arasında cep telefonunu çaldı

Pizza siparişi veren hırsız kaşla göz arasında cep telefonunu çaldı

İLGİNÇ HABERLER  | 27.10.2020 10:01 | Son Güncelleme

Kadıköy’de şapkalı ve cerrahi maskeli bir şahıs, pizza siparişi verdikten sonra içeride beklediği esnada tezgahta duran 4 bin lira değerindeki cep telefonunu kaşla göz arasında çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, çalışan ise hırsızdan şikayetçi oldu.

Olay, geçtiğimiz 8 Ekim Perşembe günü saat 20.00 sıralarında Kağıthane Caferağa Mahallesi’ndeki bir pizzacı da meydan geldi. Edinilen bilgiye göre şapkalı ve cerrahi maskeli kimliği belirsiz bir şahıs, sokak üzerindeki pizzacıya girerek sipariş verdi.

KAŞLA GÖZ ARASI ÇALDI

Siparişin ardından 10 dakika bekleyen şahıs, iki erkek çalışanın iş yerinden çıkmasını bekledi. Bir süre sonrası iki çalışanın dışarıyı çıkmasını fırsat bilen şahıs, üçüncü çalışanın da pizza ile uğraşmasını fırsat bilerek tezgahın üstünde duran 4 bin lira değerindeki cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı. Şahıs ardından markete sigara almaya gidiyorum diyerek iş yerinden ayrılarak kayıplara karıştı. Çalışan telefonunu geçen hafta taksitle aldığı ve ilk taksitini bile ödeyemediği ortaya çıktı.

ÇALIŞAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından telefonunu bulamayan çalışan, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntüleri inceleyen çalışan telefonunun pizza siparişi veren şahsın çaldığını tespit etti. Bunun üzerine çalışan kayıtlarla birlikte polise şikayette bulundu. Görüntüleri incelemeye alan polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

(İHA)

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