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  4. PKK'dan kaçan terörist güvenlik güçlerine teslim oldu! Ailesiyle buluştuğu anlar paylaşıldı...

PKK'dan kaçan terörist güvenlik güçlerine teslim oldu! Ailesiyle buluştuğu anlar paylaşıldı...

19.09.2022 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK terör örgütünden kaçan bir terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Terör örgütü mensubunun ailesi evlat nöbetinde bulunuyordu. Örgüt mensubu teslim olduktan sonra Diyarbakır'da ailesiyle bir araya geldi.

PKK'dan kaçan terörist güvenlik güçlerine teslim oldu! Ailesiyle buluştuğu anlar paylaşıldı...

Bakanlık koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; PKK terör örgütünden kaçan bir terör örgütü mensubu daha Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2015 yılında terör örgütüne katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

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AİLESİYLE BİR ARAYA GELDİ

Söz konusu örgüt mensubunun annesi Sevim Dayaklı ve ağabeyi Mehmet Aytekin'in ise 21 Kasım 2019 tarihinden itibaren Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde devam eden evlat nöbeti eyleminde yer aldığı belirlendi. Örgüt mensubu teslim olduktan sonra Elazığ'da ailesi ile bir araya geldi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır terörist
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