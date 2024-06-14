HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. PKK talimatıyla orman yakmıştı! O terörist cezaevinde de yastık ve battaniyeyi ateşe verdi

PKK talimatıyla orman yakmıştı! O terörist cezaevinde de yastık ve battaniyeyi ateşe verdi

14.06.2024 13:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da terör örgütü PKK'nın talimatıyla 5 noktada orman yangını çıkardığı için 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan ve cezası Yargıtay tarafından onanan hükümlü hakkında, cezaevinde de bulunduğu koğuşun yastık ve battaniyesini ateşe verdiği gerekçesiyle "kamu malına zarar verme" suçundan 4 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

PKK talimatıyla orman yakmıştı! O terörist cezaevinde de yastık ve battaniyeyi ateşe verdi

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince 16 Eylül 2022'de "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" ile "terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 100 bin lira adli para cezasına çarptırılan, dosyasına ilişkin temyiz incelemesi de 2024'te Yargıtay 3. Ceza Dairesince tamamlanıp onanan A.İ.E.K. hakkında, bulunduğu cezaevinde "kamu malına zarar verme" suçlamasıyla yeni bir iddianame hazırlandı.

Adana 38. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın kamu malına zarar verdiği anlatılarak, "A.İ.E.K, ceza infaz kurumunda kaldığı koğuşta, kurum tarafından kendisine verilmiş olan yastık ve battaniyeyi yaktığı, bu eylem sebebiyle kurum zararına neden olduğu tespit edilmiş, bu suretle sanığın üzerine atılı 'kamu malına zarar verme' suçundan cezalandırılması talep olunur." denildi.

Hükümlü sanık "kamu malına zarar verme" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle gelecek günlerde hakim karşısında çıkacak.

p1

OLAY VE YARGILAMA SÜRECİ

Merkez Çukurova ilçesinde 24, 29 ve 30 Eylül 2021 ile 3 ve 4 Ekim 2021'de orman yangınları çıkmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, bölgeden motosikletiyle kaçmaya çalışan zanlı A.İ.E.K'yi kovalamaca sonucu yakalamıştı.

Zanlının motosikletinde benzin, üst aramasında ise kibrit ele geçirilmişti. Ormanda kasten yangın çıkardığı belirlenen şüpheli, 7 Ekim 2021'de tutuklanmıştı.

p2

Sanık hakkında hazırlanan ve Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, "A.İ.E.K. yakalandığı sırada cep telefonunda kırsaldaki örgüt elemanlarıyla bağlantı kurmak için Irak'ın kuzeyinde kullanılan 'Korek' telefon hattı bulunduğu, Irak'tan Türkiye'ye giriş yaptığı günden bir gün sonra PKK'dan aldığı talimat sonucu kasten orman yangını çıkardığı, eylemleri karşılığında örgütten para aldığı, bu yönüyle sanığın 'terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma' suçunu işlediği ve örgüt faaliyeti çerçevesindeki bu eyleminin 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçunu da oluşturduğu dikkate alınarak sanığın cezalandırılması talep olunur." ifadesi kullanılmıştı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Eylül 2022'deki karar duruşmasında sanık A.İ.E.K'yi "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" ile "terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 100 bin lira adli para cezasına çarptırmıştı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, incelemesini tamamlayıp sanığa verilen mahkumiyet hükmünü onamıştı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Putin'den Ukrayna'ya müzakere çağrısı! Putin'den Ukrayna'ya müzakere çağrısı!
Sinan Ateş davasının seyri değişebilir! Olayların ortasındaki MHP'li Olcay Kılavuz: Konuşmamam ve baş sağlığı dilememem için talimat verildiSinan Ateş davasının seyri değişebilir! Olayların ortasındaki MHP'li Olcay Kılavuz: Konuşmamam ve baş sağlığı dilememem için talimat verildi
Mağazalardan elleri kolları dolu çıktılar... 5 kuruş ödemediler!Mağazalardan elleri kolları dolu çıktılar... 5 kuruş ödemediler!
Anahtar Kelimeler:
pkk orman yangını
En Çok Okunan Haberler
'Erdoğan sonrasına' hazırlık! Telefon açıp yüzüne söylemiş

'Erdoğan sonrasına' hazırlık! Telefon açıp yüzüne söylemiş

Bir istifa daha geldi! Bir yılda 9. oldu

Bir istifa daha geldi! Bir yılda 9. oldu

Tuvalet kriziyle kamuoyunu meşgul etmişti! O isim artık başsavcı değil: İşte yeni görev yeri

Tuvalet kriziyle kamuoyunu meşgul etmişti! O isim artık başsavcı değil: İşte yeni görev yeri

Galatasaray'da ilk ayrılık kesinleşti!

Galatasaray'da ilk ayrılık kesinleşti!

Ünlü ilahiyatçı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti!

Ünlü ilahiyatçı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti!

Düğünü kana bulamıştı! Dikkat çeken 'müstehcen fotoğraf' detayı

Düğünü kana bulamıştı! Dikkat çeken 'müstehcen fotoğraf' detayı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.