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PKK'ya ağır darbe! Bakanlık açıkladı: 38 terörist öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 14:31 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan, Gara, Hakurk ve Haftanin bölgelerine son üç günde icra edilen hava harekâtları neticesinde bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, sığınak ve mühimmat depoları imha edilmiş toplam 38 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

PKK'ya ağır darbe! Bakanlık açıkladı: 38 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde son 3 günde düzenlenen hava harekatlarında 38 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, son 3 günde Irak'ın kuzeyindeki Zap, Avaşin-Basyan, Gara, Hakurk ve Haftanin bölgelerine hava harekatları düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Hava harekatları neticesinde bölücü terör örgütüne ait silah mevzisi, sığınak ve mühimmat depoları imha edilmiş, toplam 38 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadesi kullanıldı.


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Anahtar Kelimeler:
PKK terörist TSK

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Hadi hep beraber hükumeti eleştirin.
Kırk yıldır başa gelenler aynı söylemlerle yola devam diyorlar. Her gelen kaç kelle öldürdük söylemleriyle ülkeyi sömüre bildikleri kadar,öldürmekten,asmaktan,insanları kandıriyorlar,tek çare barışçıl bir ortamın olması ve bu ülkenin ırkçı ve kinci dinci hastalığından kurtulmasıdır.günü kurtarma zavalılığı kimseye bir bir gelecek vermiyor. öl öldür zavalılığı sadece günü kurtarmaktan başka bir şey kazandırmadığını kırk yılsır görüyoruz Barışı hepimizin tek kurtuluşudur.
at yalani yesinler inanani hemen ortbasa basladilar
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