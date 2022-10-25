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PKK/YPG terör örgütüne verdiği destekle biliniyor! Eski ABD Savunma Bakanı Carter hayatını kaybetti

25.10.2022 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın dış politikasının en tartışmalı yılları olan 2015-2016 arasında görev yapan eski ABD Savunma Bakanı Ash Carter hayatını kaybetti. Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Carter'ın, DEAŞ ile mücadele bahanesiyle PKK/YPG terör örgütüne destek verilmesinde önemli rolü olduğu biliniyor. İşte haberin detayları...

PKK/YPG terör örgütüne verdiği destekle biliniyor! Eski ABD Savunma Bakanı Carter hayatını kaybetti

Eski ABD Savunma Bakanı Ash Carter, 68 yaşında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Barack Obama'ın görevinin son 2 yılında savunma bakanlığı yapan Carter'ın ailesinin yazılı açıklamasında, "Bakan Carter'ın pazartesi akşamı 68 yaşında ani bir kalp krizinden sonra Boston'da vefat ettiğini derin bir üzüntüyle paylaşıyoruz." ifadesine yer verildi.

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Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Harvard'daki Kennedy Okulu'nda 25. Savunma Bakanı ve Belfer Bilim ve Uluslararası İlişkiler Merkezi Direktörü olan Carter, profesyonel hayatını ABD'nin ulusal güvenliğine ve öğrencilere uluslararası ilişkiler hakkında eğitim vermeye adadı. İyi akıl hocası ve arkadaş, koca ve babaydı. Ani kaybı onu tanıyan herkes tarafından hissedilecek."

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Obama'nın dış politikasının en tartışmalı yılları olan 2015-2016 arasında görev yapan Carter'ın, DEAŞ ile mücadele bahanesiyle PKK/YPG terör örgütüne destek verilmesinde önemli rolü vardı.

Kongrede savunmaya ilişkin bir oturumda Lindsey Graham'ın sorularla üzerine baskı kurduğu Carter, YPG'nin, PKK'nın Suriye uzantısı olduğunu itiraf etmişti. (AA)

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