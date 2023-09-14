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Plakasız motosikletle gelip AK-47 ile saldırı düzenleyeceklerdi! Son anda fark edildiler...

14.09.2023 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da plakasız motosikletle ilerleyen kasklı iki kişi, uzun namlulu silah olan AK-47 ile bir iş yerine silahlı saldırı düzenleyecekleri sırada bekçilere yakalandı. Motosikletten atlayan şüpheliler ara sokaklara kaçarken bir şüpheli saklandığı ağaç kenarında suç aletiyle birlikte yakalandı.

Plakasız motosikletle gelip AK-47 ile saldırı düzenleyeceklerdi! Son anda fark edildiler...

Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi Şehitler Bulvarı üzerinde devriye görevini yapan bekçiler, plakasız motosiklette, başlarında kask olan iki kişinin AK-47 ile bir iş yerine silahlı saldırı düzenleyeceğini fark etti. Bunun üzerine bekçiler silahlarını çekerek şüphelilere doğrultup durmalarını söyledi.

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MOTOSİKLETTEN ATLAYARAK KAÇTILAR

Şüpheliler motosikletten atlayarak hızla Güzelyalı Mahallesi ara sokaklarına kaçtı. Bekçilerin telsiz anonsunun üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

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SAKLANIRKEN YAKALANDI

Mahallede yapılan arama çalışmalarında şüphelilerden birisi ağaç kenarında saklanırken yakalandı. Suç aleti de ele geçirilirken gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü.

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Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı çalışmada, AK-47 namlusunda bir adet ve şarjörde 29 olmak üzere toplam 30 adet mermi ele geçirildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana silahlı saldırı

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