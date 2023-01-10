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Platonik aşık dehşeti! Havai fişekle saldırdı, canını zor kurtardı

10.01.2023 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayrampaşa'da akıllara durgunluk veren bir olayı yaşandı. Fatih S., platonik aşık olduğu Esra I.'nın başkasıyla sevgili olduğunu öğrenince, ilişkiye aracı olduğunu düşündüğü Hatice Ertürk'e havai fişekle saldırdı. Art arda patlayan havai fişeklerden kendini koruyan Ertürk şans eseri yaralanmazken, olay yerinden kaçan Fatih S.'yi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. İşte olayın detayları...

Platonik aşık dehşeti! Havai fişekle saldırdı, canını zor kurtardı

Akılalmaz olay Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi Fatih Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Fatih S., Esra I.'ya platonik bir şekilde aşıktı. Esra I. ise yakın zamanda bir ilişkiye başladı. Bu birlikteliği öğrenen Fatih S., ilişkiye Esra I.'nın arkadaşı Hatice Ertürk'ün aracı olduğunu düşündü.

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Duruma sinirlenen Fatih S. geçtiğimiz haftalarda Hatice Ertürk'ün mağazasının camına boya attı. Fatih S., dün ise Ertürk içerideyken 16 tane havai fişeği ateşleyerek mağazanın içine bıraktı ve kapıyı Ertürk'ün üzerine kapattı.

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Olay yerinden hızla uzaklaşan Fatih S.'yi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Art arda patlayan havai fişeklerden kendini koruyan Ertürk, şans eseri yaralanmazken, mağaza içerisinde maddi hasar oluştu.

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MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan saldırı sonrasında Esra I., sosyal medya üzerinden Fatih S.'ye "Neden böyle bir şey yaptın? Kör olabilirdi" diye mesaj yazdı. Fatih S. ise bu mesajlara, "Olsun bana ne" diye cevap verdi.

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"DAHA FAZLASINI YAPABİLECEĞİNDEN KORKUYORUM"

Saldırıya uğrayan mağaza sahibi Hatice Ertürk, "Bir anda kapı açıldı. 16 tane havai fişeğin olduğu kutu ayaklarımın dibine fırlatıldı ve üzerime kapı kapatılıp kaçıldı. Attığı gibi benim kaçacak alanım kalmadı. Havai fişeklerin hepsi tutuşmaya başladı. Duvarlardan her yere sekince ben koltukta sıkıştım. Masanın içine girmeye çalıştım korunmak için. Çünkü vücuduma temas ettiğini hissettim. Ardından masa devrildi. Daha sonra masadan parça alıp yüzüme siper ettim. Çok kötü bir saldırıya uğradım. Kendimi çaresiz hissettim. Yapan şahsın yüzündeki öfkeyi o an gördüm. Bildiğim kadarıyla arkadaşıma saplantılı olan biri. Beni arkadaşıma sevgili yapmakla suçlayıp bana zarar vermek istemiş. Birkaç hafta öncesinde de camları kepenkleri kırmızı boyayla boyamıştı. Evet korkuyorum. Çünkü dün yaptıklarından pişman olmadığını ve daha fazla yapabileceğini iddia etti" dedi.

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DHA

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havai fişek platonik aşk

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