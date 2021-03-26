Play at Home: Sony'nin PlayStation ücretsiz oyunları erişime açıldı! İşte oyunların listesi

Sony koronavirüs salgınında oyunculara evde kalmaları çağrısında bulunmak için Play at Home etkinliğini başlatmıştı. Bu etkinlik, koronavirüsün etkisini hissettiğimiz 2021 yılına da taşındı. Sony, geçtiğimiz hafta, 26 Mart'ta başlayacağını söylediği yeni Play at Home etkinliğinin ücretsiz oyunlarını açıklamıştı. Nitekim takvimlerin 26 Mart'ı göstermesiyle birlikte Sony'nin PlayStation ücretsiz oyunları oyunculara sunuldu.

Play at Home kapsamında sunulan PlayStation ücretsiz oyunları arasında popüler yapımlar bulunuyor. Bu yapımların toplam sayısı 10. Ancak 10 oyunun 10'u da aynı anda indirilebiliyor. Öncelikli olarak 9 oyun, 23 Nisan TSİ 06:00'ya kadar kütüphaneye eklenebiliyor. Bu oyunlar ise şöyle sıralanıyor:

PLAT AT HOME ÜCRETSİZ OYUNLARI

ABZU (PS4)

Enter the Gungeon (PS4)

Rez Infinite (PS4)

Subnautica (PS4)

The Witness

Astro Bot Rescue (PlayStation VR)

Moss (PlayStation VR)

Thumper (PlayStation VR)

Paper Beast (PlayStation VR)

SONY'DEN HORİZON ZERO DAWN HAMLESİ

Ancak daha sonra ücretsiz hale gelecek bir oyun daha bulunuyor. Play at Home etkinliği kapsamında, pek çok oyuncunun ilgisini çeken Horizon Zero Dawn Complete Edition da ücretsiz olarak oyuncularla buluşacak. Oyun, 20 Nisan TSİ 06:00'dan, 15 Mayıs TSİ 06:00'a kadar ücretsiz olarak kütüphaneye eklenebilecek.

