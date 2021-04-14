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PlayStation 5 güncellemesi yayınlandı! İşte gelen yenilikler

14.04.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sony'nin yeni PlayStation 5 güncellemesi artık yayında. PS5 güncellemesi, oyuncuların PS5 oyunlarını harici bir sabit diskte depolamasına izin veriyor.

PlayStation 5 güncellemesi yayınlandı! İşte gelen yenilikler

Sony PlayStation 5 yazılım güncellemesinin geleceği daha önce ortaya çıkmıştı. Uzun bir süredir beklenen güncelleme, nihayet yayınlandı.

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Sony'nin yeni PS5 21.01.03.00.00.38-00.00 güncellemesi şu anda yayında ve bazı sürpriz iyileştirmeler içeriyor. Güncelleme, oyuncuların PS5 oyunlarını harici bir sabit diskte depolamasına izin veriyor. Ancak oyunlar, harici bir sabit diskten oynanamıyor.

PS5 güncellemesi

Ayrıca Sony, bu güncelleme ile bazı monitörlere 1080p/120 Hz desteği de getirdi. Buna ek olarak oyun konsoluna HDR'yi desteklemeyen bir oyun veya uygulama kullanırken video çıkışını HDR olmayan olarak değiştirme seçeneği de geliyor.

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PS5 yazılım güncellemesi ayrıca oyun içi sohbeti hızlı bir şekilde devre dışı bırakmak için daha iyi seçenekler, satın alınan oyunları arama seçeneği ve bir kitaplıkta oyunları gizleme yeteneği içeriyor.

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