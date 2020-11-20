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  4. PlayStation 5 ikinci el satış sitelerine düştü! Fiyatlar dudak uçuklattı

PlayStation 5 ikinci el satış sitelerine düştü! Fiyatlar dudak uçuklattı

20.11.2020 17:22 | Son Güncelleme:
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PlayStation 5 ikinci el satış sitelerine düştü! Fiyatlar dudak uçuklattı

PlayStation 5 Türkiye'deki çıkışını sonunda gerçekleştirdi. Ancak PlayStation 5 satışlarının başlamasıyla birçok mağazada stoklar tükendi. Bu durum, fırsatçıları harekete geçirdi. Resmi Türkiye fiyatı 8.299 TL olan PS5'in fiyatı ikinci el satış sitelerinde 15 bin TL'ye kadar çıktı.

PlayStation 5 satın almak için tüketiciler 19 Kasım'ı bekliyordu. Zira PlayStation Türkiye'nin duyurusuna göre yeni nesil oyun konsolu 19 Kasım'da satışa çıkacaktı. Nitekim beklenen oldu ve PS5 birçok mağaza aracılığıyla Türkiye'de satışa sunuldu. Ancak stoklar çok kısa süre içerisinde tükendi. Ancak ikinci el sitelerde durum çok daha farklıydı.

İKİNCİ EL SİTELERDEKİ PLAYSTATİON 5 FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

İkinci el ürün satışı yapılan sitelerde bazı PlayStation 5 ilanları görülmeye başlandı. Bu ilanların yer almasında herhangi bir sakınca yok. Fakat fiyatlar son derece dikkat çekici. Zira PlayStation 5'in fiyatı ikinci el satış sitelerinde katlandıkça katlandı. Sony tarafından tavsiye edilen satış fiyatı 8.299 TL olarak açıklanan ve ülkemizde de satış kanallarında bu fiyatla satılan PS5, bazı kişiler tarafından söz konusu sitelerde normal satış fiyatının çok daha üzerinde bir fiyatlarla satışa sunuldu. Öyle ki sitelerdeki fiyatlar 15 bin TL'ye kadar çıktı.

PlayStation 5 ikinci el satış

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YURT DIŞINDA DA 1000 DOLAR

Yurt dışında ise durum hiç farklı değil. Yurt dışındaki ikinci el satış sitelerinde de PlayStation 5'in 1000 dolar gibi uçuk fiyatlarla satıldığını görmek mümkün.

PlayStation 5 yurt dışı

Mağazalardaki stokların yeniden dolmasıyla birlikte ise ikinci el satış sitelerindeki fiyatların düşeceği kesin.

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