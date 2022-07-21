PlayStation FIFA 23 ne kadar, kaç TL? FIFA 23 ne zaman, hangi gün çıkacak? Çıkış tarihi ve Türkiye fiyatı!

FIFA 23 konusunda flaş bir açıklamada bulunuldu. Böylelikle oyunun çıkış tarihi ve Türkiye fiyatı da netlik kazanmış oldu. Peki PlayStation FIFA 23 ne kadar, kaç TL? FIFA 23 ne zaman, hangi gün çıkacak? İşte PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series, Stadia, Epic Games ve Steam'da oynanabilecek olan futbol oyununun çıkış tarihi ve fiyatı...

PLAYSTATİON FIFA 23 NE KADAR?

FIFA 23 hakkında açıklamada bulunuldu.

FIFA 23'ün PlayStation 5 versiyonu 800 liraya satılacak. Oyunu almak isteyen bilgisayar kullanıcılarının ise 700 lirayı gözden çıkarması gerekiyor.

FIFA 23 NE ZAMAN HANGİ ÇIKACAK?

FIFA 23, 30 Eylül Cuma günü çıkışını yapacak.

FIFA 23, 30 Eylül'de PlayStation 5, PlayStation 4, Epic Games, Steam, Xbox One, Xbox Series ve Stadia için çıkışını yapacak.

FIFA 23 İÇİN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELERDİR?

FIFA 23'ü bilgisayarda oynamak için minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5 6600k veya AMD Ryzen 5 1600

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti veya AMD Radeon RX 570

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

FIFA 23'ü bilgisayarda oynamak için önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i7 6700 veya AMD Ryzen 7 2700X

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 veya AMD Radeon RX 5600 XT

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

