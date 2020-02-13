PlayStation Remastered ve Retro indirimi başladı

PlayStation indirimler ile oyuncuların karşısına çıkmaya devam ediyor. Neredeyse her hafta bir başka indirim haberi ile karşımıza çıkan PlayStation, şimdi de Remastered ve Retro indirimi ile kendini gösterdi.
Remastered ve Retro indirim furyasında isminden de anlayacağınız gibi PS3 döneminde çıkan ancak grafikleri yenilenen oyunlar ve retro esintisi yaşatan oyunların fiyatları alınabilir seviyelere çekiliyor.
Bu indirim furyasında eğer oynamadıysanız BATMAN: ARKHAM COLLECTION, BATMAN: RETURN TO ARKHAM, CALL OF DUTY: MODERN WARFARE REMASTERED, Doom 3, DMC DEVIL MAY CRY: DEFINITIVE EDITION ve RESIDENT EVIL oyunlarını mutlaka oynamanızı tavsiye ediyoruz.
İNDRİM KAPSAMINDA FİYATI DÜŞEN OYUNLAR
.HACK//G.U. LAST RECODE
ACA NEOGEO AERO FIGHTERS 2
ACA NEOGEO ART OF FIGHTING
ACA NEOGEO FATAL FURY 2
ACA NEOGEO GHOST PILOTS
ACA NEOGEO METAL SLUG
ACA NEOGEO POWER SPIKES II
ACA NEOGEO SAMURAI SHODOWN
ACA NEOGEO SENGOKU
ACA NEOGEO SUPER SIDEKICKS
ACA NEOGEO THE KING OF FIGHTERS ’94
ACA NEOGEO ZED BLADE
ADK TAMASHII (PS2)
ANNIVERSARY COLLECTION ARCADE CLASSICS
ARCADE ARCHIVES ARMED F
ARCADE ARCHIVES CRAZY CLIMBER
ARCADE ARCHIVES DOUBLE DRAGON
ARCADE ARCHIVES MAT MANIA EXCITING HOUR
ARCADE ARCHIVES MOON CRESTA
ARCADE ARCHIVES NINJA-KID II
ARCADE ARCHIVES NOVA2001
ARCADE ARCHIVES RENEGADE
ARCADE ARCHIVES TERRA CRESTA
ARCADE GAME SERIES 3-IN-1 PACK
ARCADE GAME SERIES: DIG DUG
ARCADE GAME SERIES: GALAGA
ARCADE GAME SERIES: MS. PAC-MAN
ARCADE GAME SERIES: PAC-MAN
ART OF FIGHTING ANTHOLOGY (PS2)
ASSASSIN’S CREED III: REMASTERED
ASSASSIN’S CREED ROGUE REMASTERED
ASSASSIN’S CREED THE EZIO COLLECTION
BAJA
BATMAN: ARKHAM COLLECTION
BATMAN: RETURN TO ARKHAM
BLOODSTAINED: RITUAL OF THE NIGHT
BORDERLANDS: GAME OF THE YEAR EDITION
BORDERLANDS: THE HANDSOME COLLECTION
BULLETSTORM: FULL CLIP EDITION
BULLY
BURNOUT PARADISE REMASTERED
CALL OF DUTY: MODERN WARFARE REMASTERED
CALL OF DUTY: MWR VARIETY MAP PACK
CAPCOM BEAT ‘EM UP BUNDLE
CASTLESTORM DEFINITIVE EDITION
CASTLEVANIA ANNIVERSARY COLLECTION
CASTLEVANIA REQUIEM: SYMPHONY OF THE NIGHT AND RONDO OF BLOOD
CATHERINE: FULL BODY
CATHERINE: FULL BODY BONUS CONTENT BUNDLE
CATHERINE: FULL BODY DIGITAL DELUXE EDITION
CEL DAMAGE HD
CLASSICS PS4 BUNDLE
CONTRA ANNIVERSARY COLLECTION
CRASH BANDICOOT N. SANE TRILOGY
DARK CLOUD (PS2)
DARK CLOUD 2 (PS2)
DARK SOULS: REMASTERED
DARKSIDERS II DEATHINITIVE EDITION
DARKSIDERS WARMASTERED EDITION
DEAD RISING
DEAD RISING 2
DEAD RISING 2 OFF THE RECORD
DEAD RISING TRIPLE PACK
DESTROY ALL HUMANS!
DESTROY ALL HUMANS! 2
DEVIL MAY CRY 4 SPECIAL EDITION
DEVIL MAY CRY 4 SPECIAL EDITION DEMON HUNTER BUNDLE
DISNEY CLASSIC GAMES: ALADDIN AND THE LION KING
DMC DEVIL MAY CRY: DEFINITIVE EDITION
DOOM (1993)
DOOM 3 (2004)
DOOM II (1994)
DRAGON SINKER
DRAGON’S CROWN PRO
DRAGON’S DOGMA: DARK ARISEN
DUKE NUKEM 3D: 20TH ANNIVERSARY WORLD TOUR
FATAL FURY BATTLE ARCHIVES VOL.2 (PS2 CLASSIC)
FLASHBACK
FU’UN SUPER COMBO (PS2)
GAROU: MARK OF THE WOLVES
GAUNTLET: SLAYER EDITION
GRAND THEFT AUTO III
GRAND THEFT AUTO: SAN ANDREAS
GRAND THEFT AUTO: THE TRILOGY
GRAND THEFT AUTO: VICE CITY
HARVEST MOON: A WONDERFUL LIFE SPECIAL EDITION (PS2)
HARVEST MOON: SAVE THE HOMELAND (PS2)
HITMAN HD ENHANCED COLLECTION
HYPER SENTINEL
KING’S QUEST: THE COMPLETE COLLECTION
LEGEND OF KAY ANNIVERSARY
MANHUNT
MARK OF THE NINJA: REMASTERED
MAX PAYNE
MEGA MAN 30TH ANNIVERSARY BUNDLE
MEGA MAN LEGACY COLLECTION
MEGA MAN LEGACY COLLECTION 1 AND 2 COMBO PACK
MEGA MAN LEGACY COLLECTION 2
MEGA MAN X LEGACY COLLECTION
MEGA MAN X LEGACY COLLECTION 1+2
MEGA MAN X LEGACY COLLECTION 2
MEGAMAN 11
METAL SLUG 3
METAL SLUG ANTHOLOGY (PS2 CLASSIC)
METAL SLUG XX
METRO 2033 REDUX
METRO REDUX
METRO: LAST LIGHT REDUX
NI NO KUNI: WRATH OF THE WHITE WITCH
ODIN SPHERE LEIFTHRASIR
OKAMI HD
ONIMUSHA: WARLORDS
OWLBOY
PAC-MAN 256
PAC-MAN CHAMPION EDITION 2
PARAPPA THE RAPPER 2 (PS2)
PATAPON REMASTERED
PHOENIX WRIGHT: ACE ATTORNEY TRILOGY
PROTOTYPE
PROTOTYPE 2
PROTOTYPE BIOHAZARD BUNDLE
PUYO PUYO CHAMPIONS
RED DEAD REVOLVER
RED FACTION
RED FACTION GUERRILLA RE-MARS-TERED
RED FACTION II (PS2)
RESIDENT EVIL
RESIDENT EVIL 0
RESIDENT EVIL 2 DELUXE EDITION
RESIDENT EVIL 4
RESIDENT EVIL 5
RESIDENT EVIL 6
RESIDENT EVIL CODE VERONICA X (PS2)
RESIDENT EVIL REVELATIONS
RESIDENT EVIL TRIPLE PACK
RESIDENT EVIL: DELUXE ORIGINS BUNDLE
ROGUE GALAXY (PS2)
SAMURAI SHODOWN V SPECIAL
SAMURAI SHODOWN VI (PS2)
SHADOW OF THE BEAST
SHENMUE I & II
SHINING RESONANCE REFRAIN
SNIPER ELITE V2 REMASTERED
SONIC MANIA
SPYRO REIGNITED TRILOGY
STAR WARS BOUNTY HUNTER
STAR WARS JEDI KNIGHT II: JEDI OUTCAST
STAR WARS JEDI STARFIGHTER
STAR WARS RACER REVENGE
STRANGER THINGS 3: THE GAME
STREET FIGHTER: 30TH ANNIVERSARY COLLECTION
STRIDER
SUPER BOMBERMAN R
SUPER MONKEY BALL: BANANA BLITZ HD
SUPER STAR WARS
TEAM SONIC RACING
THE DISNEY AFTERNOON COLLECTION
THE KING OF FIGHTERS ’97 GLOBAL MATCH
THE KING OF FIGHTERS ’98 ULTIMATE MATCH (PS2)
THE KING OF FIGHTERS 2000
THE KING OF FIGHTERS COLLECTION: THE OROCHI SAGA (PS2)
THE LAST BLADE 2
THE RAVEN REMASTERED
THE WARRIORS
THE YAKUZA ORIGINS DIGITAL BUNDLE
TOEJAM & EARL: BACK IN THE GROOVE
TOKI – JUJU DENSETSU
TOMB RAIDER: DEFINITIVE EDITION
ULTIMATE MARVEL VS. CAPCOM 3
ULTRA STREET FIGHTER IV
VALKYRIA CHRONICLES REMASTERED
VERTICAL DROP HEROES HD
WILD ARMS 3 (PS2)
ZONE OF THE ENDERS: THE 2ND RUNNER – M∀RS (VR)
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