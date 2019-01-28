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PM'de tansiyon İzmir ve Ataşehir'le yükseldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.01.2019 23:09 | Son Güncelleme

CHP'de 13 saat süren gergin Parti Meclisi toplantısının ardından 145 belediye başkan adayı daha açıklanırken, en sert tartışmaların İzmir Büyükşehir ve İstanbul Ataşehir belediye başkan adaylığı için yaşandığı öğrenildi - Bir süre önce İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Battal İlgezdi, MYK tarafından adı önerilmemesine rağmen PM'de arasında eşi Gamze İlgezdi'nin de bulunduğu bir grup tarafından verilen önerge ile yeniden aday gösterildi - Şişli'de Mustafa Sarıgül'ün karşısına aday olarak çıkarılacak aday olarak ismi PM'ye sunulan iş kadını Fidan Aslan Eroğlu'nun, Beşiktaş ya da başka bir ilçeden aday olmak istediği, bu gerçekleşmeyince adaylıktan çekildiği kulislere yansıdı - Bugüne kadar 842 belediye başkan adayını açıklayan CHP, bir hafta içinde yapılması planlanan PM'de, İYİ Parti ile yapılan iş birliği çerçevesinde 100 yerde daha adaylarını belirleyecek

CHP'de 13 saat süren Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından 145 belediye başkan adayı daha açıklanırken en sert tartışmaların, İzmir Büyükşehir ile İstanbul Ataşehir belediye başkan adayları için yaşandığı öğrenildi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, dün İzmir büyükşehir ve ilçeleri ile İstanbul ilçe adaylarını belirlemek üzere toplanan PM, zaman zaman gerginliklere sahne oldu.

Üç kez ara verilen ve 13 saat süren toplantıda ilk tartışma İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Tunç Soyer isminde yaşandı. Bazı PM üyelerinin istifa restinin de yaşandığı tartışmaların sonunda Soyer ismi onaylandı. Soyer'den mevcut başkan Aziz Kocaoğlu ve il yönetiminin memnun olmadığı iddia edilse de PM'de bu konuda bir uzlaşı sağlandığı belirtildi.

Buna karşın CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, PM üyeliğinden istifa etti. Kılıç, istifaya ilişkin yazılı açıklamasında, "Bu istifam kişi ya da ilçe odaklı olmayıp, Merkez Yürütme Kurulu Üyelerimizin 17 yıldır AK Parti iktidarına diz çökmeyen İzmir’e yaklaşımlarının yanı sıra İl Başkanı'nın, İzmir örgütü ile İzmir seçmeninin hassasiyetine karşı yeterince duyarlılık göstermemesinden kaynaklanmaktadır." ifadesini kullandı.

-İstanbul'la ilgili tartışmalar

Partide en fazla tartışma yaşanan yerler ise İstanbul'un ilçeleri oldu. PM devam ederken adaylar üzerindeki tartışmalar nedeniyle İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu görevinden istifa ettiğini duyurdu. İstifa üzerine bir süre PM'ye ara verildi. Kaftancıoğlu'nun sabah saatlerinde ikna edildiği ve yeniden görevine döndüğü belirtildi.

CHP'de bir başka tartışma konusu ise Şişli adayının kim olacağıydı. Burada CHP'den istifa ederek adaylığını açıklayan Mustafa Sarıgül'ün karşısına kimin aday gösterileceği tartışma konusu oldu. CHP MYK'den Şişli adayı olarak geçen iş kadını Fidan Aslan Eroğlu'nun ismi PM'de geri çekildi. Parti tarafından Şişli adayının yeniden değerlendirilmek üzere MYK'ya gönderildiği belirtilse de kulislerde Eroğlu'nun Beşiktaş ya da başka bir ilçeden aday olmak istediği, bu gerçekleşmeyince adaylıktan çekildiği konuşuldu.

CHP'nin Şişli'de mevcut başkan Hayri İnönü ile yola devam etmesi bekleniyor. CHP'de merakla beklenen bir diğer İstanbul ilçesi ise Esenyurt'tu. Burada HDP ile dirsek temasında olması beklenen CHP, kendi adayını gösterdi. Parti örgütünden gelen eski ilçe başkanı Kemal Deniz Bozkurt aday gösterildi.

- Yeniden İlgezdi

CHP'nin İstanbul Ataşehir için belediye başkan adayı yeniden Battal İlgezdi oldu. İlgezdi, bir süre önce İçişleri Bakanlığı tarafından açılan soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılmıştı.

PM öncesi yapılan MYK'da başlayan tartışmalar üzerine adayı belirlenmeyen Ataşehir, PM toplantısında yeniden gündeme geldi. Aralarında Battal İlgezdi'nin eşi Gamze İlgezdi'nin de bulunduğu bir grup PM üyesi, Battal İlgezdi'nin yeniden aday gösterilmesi için önerge sundu. İlgezdi ismi uzun süren tartışmalar sonunda 40 civarında milletvekilinin onayı ile yeniden aday gösterildi.

Battal İlgezdi, hakkında mülkiye müfettişlerince düzenlenen raporlar ve adli mercilerce yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar sebebiyle Anayasanın 127'nci maddesinin verdiği yetki doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca 6 Aralık 2017 tarihinde görevden uzaklaştırılmış ancak "görevi kötüye kullanma" suçundan yargılandığı bir davada beraat etmişti.

- Zeytinburnu'na milletvekili eşi

İstanbul Milletvekili Gamze İlgezdi'nin eşi Battal İlgezdi'nin yeniden aday gösterildiği CHP’de, bir başka milletvekili eşi ise Zeytinburnu adayı yapıldı. İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi için yapılan oylamada Adil Emecan'ın ismi oylamadan geçti. Böylece Adil Emecan, CHP'nin Zeytinburnu Belediye Başkan adayı oldu. Adil Emecan aynı zamanda İstanbul 3. Bölge Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ın eşi.

- Bir hafta içinde bir PM daha bekleniyor

CHP'de dün açıklananlarla beraber 842 belediye başkan adayı belirlenmiş oldu. İYİ Parti ile yapılan iş birliği çerçevesinde CHP 100 yerde daha aday belirleyecek. Bu adaylar da bir hafta içinde gerçekleşmesi beklenen PM’de belirlenecek.

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