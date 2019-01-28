PM'de tansiyon İzmir ve Ataşehir'le yükseldi

CHP'de 13 saat süren Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından 145 belediye başkan adayı daha açıklanırken en sert tartışmaların, İzmir Büyükşehir ile İstanbul Ataşehir belediye başkan adayları için yaşandığı öğrenildi. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, dün İzmir büyükşehir ve ilçeleri ile İstanbul ilçe adaylarını belirlemek üzere toplanan PM, zaman zaman gerginliklere sahne oldu. Üç kez ara verilen ve 13 saat süren toplantıda ilk tartışma İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Tunç Soyer isminde yaşandı. Bazı PM üyelerinin istifa restinin de yaşandığı tartışmaların sonunda Soyer ismi onaylandı. Soyer'den mevcut başkan Aziz Kocaoğlu ve il yönetiminin memnun olmadığı iddia edilse de PM'de bu konuda bir uzlaşı sağlandığı belirtildi. Buna karşın CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, PM üyeliğinden istifa etti. Kılıç, istifaya ilişkin yazılı açıklamasında, "Bu istifam kişi ya da ilçe odaklı olmayıp, Merkez Yürütme Kurulu Üyelerimizin 17 yıldır AK Parti iktidarına diz çökmeyen İzmir’e yaklaşımlarının yanı sıra İl Başkanı'nın, İzmir örgütü ile İzmir seçmeninin hassasiyetine karşı yeterince duyarlılık göstermemesinden kaynaklanmaktadır." ifadesini kullandı.

-İstanbul'la ilgili tartışmalar Partide en fazla tartışma yaşanan yerler ise İstanbul'un ilçeleri oldu. PM devam ederken adaylar üzerindeki tartışmalar nedeniyle İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu görevinden istifa ettiğini duyurdu. İstifa üzerine bir süre PM'ye ara verildi. Kaftancıoğlu'nun sabah saatlerinde ikna edildiği ve yeniden görevine döndüğü belirtildi. CHP'de bir başka tartışma konusu ise Şişli adayının kim olacağıydı. Burada CHP'den istifa ederek adaylığını açıklayan Mustafa Sarıgül'ün karşısına kimin aday gösterileceği tartışma konusu oldu. CHP MYK'den Şişli adayı olarak geçen iş kadını Fidan Aslan Eroğlu'nun ismi PM'de geri çekildi. Parti tarafından Şişli adayının yeniden değerlendirilmek üzere MYK'ya gönderildiği belirtilse de kulislerde Eroğlu'nun Beşiktaş ya da başka bir ilçeden aday olmak istediği, bu gerçekleşmeyince adaylıktan çekildiği konuşuldu. CHP'nin Şişli'de mevcut başkan Hayri İnönü ile yola devam etmesi bekleniyor. CHP'de merakla beklenen bir diğer İstanbul ilçesi ise Esenyurt'tu. Burada HDP ile dirsek temasında olması beklenen CHP, kendi adayını gösterdi. Parti örgütünden gelen eski ilçe başkanı Kemal Deniz Bozkurt aday gösterildi.