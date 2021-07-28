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POCO X3 GT tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

28.07.2021 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

POCO, oyun odaklı POCO F3 GT sonrası POCO X3 GT'yi de tanıttı. Redmi Note 10 Pro'ya oldukça benzeyen POCO X3 GT, özellikleri ile dikkat çekiyor. Peki POCO X3 GT'nin fiyatı ne kadar?

POCO X3 GT tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

POCO, X3 GT'nin özelliklerini ve fiyatını açıklayarak akıllı telefon arayanların karşısına çıktı. Geçtiğimiz hafta POCO F3 GT ile ilk oyun odaklı telefon hamlesi yapan Çinli şirket, şimdi ise POCO X3 GT ile daha alt segmentteki telefonlar ile kıyasıya bir yarışa girecek gibi görünüyor. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan POCO X3 GT'nin özelliklerine geçelim.

POCO X3 GT'NİN ÖZELLİKLERİ

POCO X3 GT'nin özellikleri arasında 120 Hz yenileme hızına ve Full HD+ çözünürlüğe sahip 6.6 inçlik IPS LCD ekran var. Ekran Gorilla Glass Victus ile korunurken, ekrandaki nokta çentikte 16 MP selfie kamerası bulunuyor. Arkadaki kameralar 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera olarak sıralanıyor.

Poco X3 GT özellikleri

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X3 GT'ye MediaTek Dimensity 1100 işlemcisi, 8 GB RAM ve 128/256GB dahili depolama güç veriyor. Telefonun pili 5.000 mAh kapasitesinde ve 67W hızlı kablolu şarj ile destekleniyor. X3 GT, Android 11 tabanlı MIUI 12.5 arayüzü ile çalışıyor. Telefonun diğer özellikleri arasında ise yan tarafına konumlandırılmış parmak izi okuyucusu, stereo hoparlör ve bir kızılötesi sensör yer alıyor.

POCO X3 GT'NİN FİYATI

Poco X3 GT'nin fiyatı 8 GB RAM + 128GB depolamaya sahip model için 299 dolar olarak belirlendi.

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8 GB RAM + 256 GB depolama alanına sahip modelin ise 329 dolarlık bir fiyatı bulunuyor.

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