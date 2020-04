Polikistik over sendromu kısırlığa neden olur mu?

Çok yaygın bir hormonal bozukluk hastalığı olan Polikistik Over Sendromu, bazı yanlış anlaşılmalarda görüldüğü gibi bir kist değil, adından anlaşıldığı üzere bir sendromdur. Özellikle doğurganlık çağındaki kadınlarda karşılaşılabilen ve en önemli uyaranı adet düzensizlikleri olan Polikistik Over Sendromu yaşayan hastalar, genel olarak gebe kalabilmek için tedaviye gereksinim duymaktadırlar. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Burcu Çetinkaya, günümüzde birçok kadının karşı karşıya kalabildiği Polikistik Over Sendromu ve bu rahatsızlığın neden olabildiği hakkında merak edilenleri anlattı.

PCOS KISIRLIĞA NEDEN OLUR MU?

PCOS adet döngüsünü ve yumurtlamayı bozarak gebe kalmayı zorlaştırmaktadır ve yumurtlama olmamasına bağlı olarak da en sık gebe kalamama nedenidir. Bu nedenle PCOS hastalarının yaklaşık yüzde 70-80’i gebe kalma ile ilgili sorun yaşamaktadır. Bu sendrom ayrıca erken doğum tehdidi, düşük, gebelik hipertansiyonu, gebelik diyabeti gibi gebelik komplikasyonlarını da artırabilmektedir.