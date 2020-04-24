Polikistik over sendromu kısırlığa neden olur mu?

Çok yaygın bir hormonal bozukluk hastalığı olan Polikistik Over Sendromu, bazı yanlış anlaşılmalarda görüldüğü gibi bir kist değil, adından anlaşıldığı üzere bir sendromdur. Özellikle doğurganlık çağındaki kadınlarda karşılaşılabilen ve en önemli uyaranı adet düzensizlikleri olan Polikistik Over Sendromu yaşayan hastalar, genel olarak gebe kalabilmek için tedaviye gereksinim duymaktadırlar. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Burcu Çetinkaya, günümüzde birçok kadının karşı karşıya kalabildiği Polikistik Over Sendromu ve bu rahatsızlığın neden olabildiği hakkında merak edilenleri anlattı.
PCOS KISIRLIĞA NEDEN OLUR MU?
PCOS adet döngüsünü ve yumurtlamayı bozarak gebe kalmayı zorlaştırmaktadır ve yumurtlama olmamasına bağlı olarak da en sık gebe kalamama nedenidir. Bu nedenle PCOS hastalarının yaklaşık yüzde 70-80’i gebe kalma ile ilgili sorun yaşamaktadır. Bu sendrom ayrıca erken doğum tehdidi, düşük, gebelik hipertansiyonu, gebelik diyabeti gibi gebelik komplikasyonlarını da artırabilmektedir.
Eğer gebe kalamamanın tek nedeni PCOS ise öncelikle yumurtlamanın tekrar sağlanması hedeflenir. Bu amaçla hastada kilo fazlalığı var ise kilo vermesi tedavi açısından çok kritik bir öneme sahiptir. Mevcut kilonun %10’u kadar bir kilo veriminin sağlanması, kendiliğinden yumurtlamanın başlamasını sağlayabilmektedir. Kilo verilmesi sonrasında adet düzeni ve yumurtlama döngüleri düzene girmezse ya da yeterli kilo verimi sağlanamadıysa uzmanınızın uygun gördüğü tedavi şekilleri kullanılarak sorun ortadan kaldırılabilmektedir.
KORKMAYIN VE BİR UZMANA BAŞVURUN
Eğer sizde de adet düzensizliği veya adet olamama, kısırlık, istenmeyen tüylerde artma, kilo artışı, sivilce ve ciltte yağlanma ve erkek tipi saç dökülme gibi belirtiler var ise bir uzmana görünmekten çekinmeyin. Çünkü günümüzde gelişen tıbbın imkanlarıyla Polikistik Over Sendromu (PCOS) eski dönemlere oranla çok daha yüksek başarı yüzdesi ve daha kısa iyileşme süreleri ile ortadan kaldırılabilmektedir.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Op. Dr. Burcu Çetinkaya
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