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  4. Polis aracına ateş açıp kılıçla direnen saldırgan adliyeye sevk edildi

Polis aracına ateş açıp kılıçla direnen saldırgan adliyeye sevk edildi

13.07.2021 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da sokakta devriye görevinde bulunan polis aracına bir binanın 5'inci kat balkonundan pompalı tüfekle ateş açan ve Özel Harekat ekibinin eve yaptığı baskınla gözaltına alınan Halil Akça (46) adliyeye sevk edildi.

Polis aracına ateş açıp kılıçla direnen saldırgan adliyeye sevk edildi

Olay, dün saat 21.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Nalbantoğlu Mahallesi’nde meydana geldi.

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Mahallede devriye görevinde bulunan polis aracına bir binanın 5'inci katında oturan ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen Halil Akça tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Silah sesi üzerine aracı durduran polisler, kendilerine ateş açıldığını belirleyince güvenli bölgeye geçip, takviye ekip istedi. Gelen ekipler tarafından binanın bulunduğu cadde araç ve yaya trafiğine kapatılırken, şüpheliye teslim ol çağrısı yapıldı.

ÖZEL HAREKAT BASKINIYLA YAKALANDI

Halil Akça, polisin ikna çabalarına rağmen sokağa ateş etmeye devam edince olay yerine Özel Hareket ekipleri sevk edildi. Mermisi bitince evdeki kılıçla tehditlerini sürdüren Akça, eylemini 2 saat sürdürdü. Çevresinde oturanlara zor anlar yaşatan şüphelinin etkisiz hale getirilmesi için Özel Harekat ekipleri operasyon başlattı.

Çevredeki binalara nişancı polisler yerleştirilirken, bir ekip de koçbaşı ile binaya girdi. İknacı polislerin dikkatini dağıttığı Akça, koçbaşı ile kapıyı kırıp eve giren Özel Harekat ekibi tarafından ses bombası kullanılarak etkisiz hale getirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan Akça'nın, iki ablası ile yaşadığı, ancak olay sırasında evde yalnız olduğu belirlendi. Madde bağımlısı olduğu öğrenilen Akça emniyetteki ifadesinde, olay sırasında madde krizinde olduğunu ve yaşanılanları hatırlamadığını belirtti. Halil Akça emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Bursa silahlı saldırı
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