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  4. Polis baskınında ortalık karışmıştı! İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi

Polis baskınında ortalık karışmıştı! İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi

04.10.2021 23:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Valiliği, Ümraniye'de atık toplama ve ayırma faaliyetinde bulunan iş yerlerine yapılan denetimi engellemeye çalışan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını bildirildi.

Valilik açıklamasında, Esenkent Mahallesi'nde atık toplama ve ayırma faaliyeti gösteren işyerlerine yönelik Ümraniye Kaymakamlığı, Ümraniye Belediye Başkanlığı, Emniyet, SGK, İŞKUR, Vergi Dairesi, Çevre ve Şehircilik, Tarım ve Orman ile Göç İdaresi İl Müdürlüklerinden 951 personelinin katılımıyla eşzamanlı denetim ve rehberlik çalışması yapıldığı belirtildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

77 iş yerinin denetlendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren 66 işyerinden 12’si mühürlenmiş, diğer işyerleri hakkında başlatılan yasal işlemler devam etmektedir. Denetim çalışmalarını engellemek için atık kâğıt ve çöpleri yakan, taş atarak görevli personele ve araçlara saldırmak suretiyle 25 personelin yaralanmasına ve 8 araçta maddi hasara sebebiyet veren yaklaşık 20 kişilik gruptan 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır. Bu işyerlerinde, sosyal güvenceden yoksun bir şekilde çalıştırıldıkları tespit edilen düzensiz göç kapsamındaki 33 yabancı uyruklu şahıs, sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir.

Denetimlerimizin hedefi, atıkların geri kazanımı için yapılan toplama ve geri dönüşüm faaliyetlerinin mevzuat hükümlerine uygunluğunun sağlanmasından ibarettir. Gerçekleştirilen denetim ve rehberlik faaliyetlerine katılan bütün kurumlarımızın personeliyle çalışmalarımıza destek veren Ümraniyeli hemşerilerimize teşekkür ediyoruz."

NE OLMUŞTU?

Esenkent Mahallesi'nde Kadosan Sanayi Sitesi'nin arkasında bulunan kağıt toplayıcılarına yönelik polis ve belediyeye bağlı ekipler, baskın düzenlemişti. İstanbul Valiliği'nin aldığı kararla birlikte kaldırılması talimatı verilen kağıt toplayıcılarının bulunduğu alana gelen polis, kağıt toplayıcılarının tepkileri ile karşılaşmıştı. Kağıt toplayıcıları, barakaların yanında bulunan kağıtları ateşe verirken, polise de tepki göstermişti. İlerleyen dakikalarda artan gerilimle birlikte kağıtçıları olay yerinden uzaklaştırmaya çalışan polis zor anlar yaşamıştı.

POLİSE TAŞ YAĞDIRMIŞLARDI

Artan gerilimle birlikte dağılmayan grup, çevik kuvvet polisine taş yağdırmıştı. Polis, belediye araçlarının camlarını da indiren gruba, müdahale etmişti. İlerleyen dakikalarda grup üyelerinin çıkardığı yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştü. (DHA-AA)

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İstanbul
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