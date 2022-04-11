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  4. Polis çevirmesinde babasına denk gelince bakın ne yaptı!

Polis çevirmesinde babasına denk gelince bakın ne yaptı!

11.04.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafikte alkol kontrolü yapan polis memuru çevirdiği arabada karşısında oğlunu görünce şaşkınlık yaşasa da görevi gereği oğlunun alkol kontrolünü gerçekleştirdi. O anlarda baba ile oğlunun arasında geçen sohbet ise sosyal medyada olay oldu.

Polis çevirmesine giren bir gencin yaşadığı tesadüf, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Aracını durdurduktan sonra polisin gelmesini bekleyen genç karşısında babasını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Polis memuru baba, gençlere hitaben, "Alkol almadınız değil mi?" diye sordu.

Polis memurunun, daha sonra oğluna gülerek "Ehliyetini alırım bak" dediği duyuldu. Oğlunun "Neden" diye cevap vermesinin ardından alkometreyi üflediği görüldü. Alkollü çıkmayan gençler, çevirmeden sonra yollarına devam etti.

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polis
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