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  4. Polis çevirmesinde koronavirüs testinin pozitif olduğunu öğrendi, hastaneye kaldırıldı

Polis çevirmesinde koronavirüs testinin pozitif olduğunu öğrendi, hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2020 14:17 | Son Güncelleme

Sivas'ta, polisin rutin denetim sırasında durdurduğu kişinin, sistemde koronavirüs hastası olduğu tespit edildi. Polis önlem alırken, testinin pozitif çıktığını yeni öğrenen hasta, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis çevirmesinde koronavirüs testinin pozitif olduğunu öğrendi, hastaneye kaldırıldı

Alibaba Caddesi’nde rutin koronavirüs denetimi yapan polis ekipleri, durdurdukları kişinin sistemde koronavirüs hastası olduğunu gördü. Bunun üzerine polis çevredekileri uyararak, önlem aldı, sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, hastayı ambulansla Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'ne (ÇAGEM) götürdü.

Bu sırada çevredeki apartmanlarda balkonlara çıkanlar, meraklı gözlerle olan biteni izledi. Polis ekipleri, ambulansın beklendiği sırada koronavirüs hastasının oturduğu tabureyi de yakındaki çöp konteynerine attı.

Hastanın tek başına yaşadığı, koronavirüs testinin pozitif çıktığını bilmediği belirtildi.

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(DHA)

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