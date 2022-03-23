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Polis Departmanı'ndaki işinden olan robot köpek Spot'un artık yeni bir işi var!

23.03.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boston Dynamics'in Spot olarak bilinen 75 bin dolarlık robot köpekleri, arama ve kurtarma görevlerinde itfaiyecilere yardım etmek için kullanılacak. Robot köpekler, gizlilik endişeleri nedeniyle 1 yıldan daha kısa bir zaman önce New York Polis Departmanı'ndaki işini kaybetmişti.

Polis Departmanı'ndaki işinden olan robot köpek Spot'un artık yeni bir işi var!

Robot köpeklerin faaliyet gösterdiği alanlar hızla artarken, ABD'deki New York İtfaiye Departmanı işe aldığı son grubu açıkladı. Bu grup muhtemelen bazı kişilerin dikkatini fazlasıyla çekecek.

İŞİNDEN OLAN SPOT'UN YENİ İŞİ BELLİ OLDU

İtfaiye yetkililerine göre, Boston Dynamics'in Spot olarak bilinen 75 bin dolarlık robot köpekleri, arama ve kurtarma görevlerinde itfaiyecilere yardım etmek için kullanılacak.

Ancak işin dikkat çeken yanı şu; Onların işe alınması, New York Polis Departmanı'nın (NYPD), robot köpeklerin mahremiyetine ilişkin endişeler nedeniyle Boston Dynamics ile olan sözleşmesini feshetmek zorunda kalmasından bir yıldan kısa bir süre sonra geldi.

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New York Times'a konuşan, itfaiyenin robotik biriminden Yüzbaşı Michael Leo, robot köpeklerin güvenli olduklarına ve hayat kurtaracaklarına dair güvence verdi.

"Televizyon endüstrisi ve film endüstrisi bir şekilde bize zarar veriyor çünkü genellikle silahlı robotların resimlerini gösteriyorlar ve sonra insanlar tüm robotların böyle olduğunu düşünüyor" dedi ve ekledi: "Bütün görevimiz hayat kurtarmak. İşin özü bu. Bu robotlar da hayat kurtaracak."

PEKİ İTFAİYECİ ROBOTLAR NELER YAPACAK?

Bu sorunun cevabı da verilmiş durumda. New York Times'ın haberine göre robot köpekler bir insan operatör tarafından kontrol edilecek ve tehlikeli arama ve kurtarma görevleri sırasında görüntü ve veri toplayabilecek ve tehlikeli gazların konsantrasyonunu ölçebilecekler. Yetkililere göre robotlar yalnızca tehlikeli madde durumları hakkında veri toplayacak.

Ancak robotlara sıcak bakmayanlar da var. New York Üniversitesi (NYU) Hukuk Okulu'nda çalışan bir avukat olan Albert Fox Cahn, robotların gelecekte veri toplayıp kullanabileceği konusundaki endişelerini dile getirdi.

Boston Dynamics, robot köpeklerin mahremiyetine ilişkin endişeler ve 'rahatsız edici' oldukları korkusuyla New York Polis Departmanı ile olan sözleşmesini nisan ayında feshetmek zorunda kalmıştı.

New York Polis Departmanı, robot köpekleri Bronx'taki bir rehine olayında kullanmadan önce Manhattan'daki bir toplu konut binasındaki tutuklama sırasında test ettiğinde öfkeye yol açmıştı.

Kongre Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, köpeği 'robot gözetleme kara dronu' olarak tanımlarken, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği, kontrol edilmezse bir gün kolluk kuvvetlerinin kararları alabileceğinden korktuğunu söyledi.

"POLİS MEMURLARININ YERİNİ ALMAK İÇİN TASARLANMADI"

Boston Dynamics web sitesinde ise bir hedef haline gelmeye başlayan robot köpeğe ilişkin, "Spot, toplu gözetleme yapmak veya polis memurlarının yerini almak için tasarlanmamıştır. Robot, insanların, patlayıcıları veya insan sağlığı ve güvenliği riskinin yüksek olduğu diğer ortamları içeren potansiyel olarak tehlikeli durumları uzaktan değerlendirmesine yardımcı olmak için kullanıldı." açıklamasına yer verdi.

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