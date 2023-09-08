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  4. Polis eşi 12 yıl önce şehit olmuştu... Aracında başından vurulmuş halde bulundu

Polis eşi 12 yıl önce şehit olmuştu... Aracında başından vurulmuş halde bulundu

08.09.2023 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da 12 yıl önce PKK’lı teröristlerin devriye aracına düzenlediği saldırıda şehit olan polis memuru Zafer Sayil'in (32) eşi Hatice Sayil, Kayseri’de aracının içinde başında vurulmuş halde ölü bulundu. İntihar üzerinde durulan olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis eşi 12 yıl önce şehit olmuştu... Aracında başından vurulmuş halde bulundu

Dehşete düşüren olay, saat 11.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Bağdat Caddesi Köprübaşı Sokak'ta meydana geldi. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 2011 yılında PKK'lı teröristlerce devriye aracına uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Zafer Sayil'in eşi Hatice Sayil'i, cipinde hareketsiz görenler, polise haber verdi.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, başından tabanca ile vurulan 2 çocuk annesi Hatice Sayil'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sayil’in cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

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İntihar üzerinde durulan olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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(DHA)

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