Polis fuhuş yaparken bastı!

Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesinde para karşılığı fuhuş yapıldığına dair ihbar alan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri ihbar edilen adresleri takibe aldı. Takibe alınan adreslere eş zamanlı olarak polis ekipleri baskın yapıldı. Yapılan baskında 1 travesti, 3 yabancı uyruklu ve 5 eskort olmak üzere toplamda 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

PARA CEZASI KESİLDİ

Yakalanan yabancı uyruklu 3 kadın ise sınır dışı edilmek üzere il göç idaresine teslim edilirken, fuhuş yapılan apart daireler Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu kararıyla 3’er ay süreyle mühürlenerek kapatıldı.

