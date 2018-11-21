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Polis fuhuş yaparken bastı!

YAŞAM HABERLERİ  | 21.11.2018 12:32 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde Ahlak Büro amirliği ekiplerince yapılan fuhuş operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. Alınan karar sonrasında şahıslara idari para cezası kesildi.

Polis fuhuş yaparken bastı!

Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesinde para karşılığı fuhuş yapıldığına dair ihbar alan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri ihbar edilen adresleri takibe aldı. Takibe alınan adreslere eş zamanlı olarak polis ekipleri baskın yapıldı. Yapılan baskında 1 travesti, 3 yabancı uyruklu ve 5 eskort olmak üzere toplamda 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

PARA CEZASI KESİLDİ

Yakalanan yabancı uyruklu 3 kadın ise sınır dışı edilmek üzere il göç idaresine teslim edilirken, fuhuş yapılan apart daireler Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu kararıyla 3’er ay süreyle mühürlenerek kapatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
fuhuş operasyonu sakarya

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Yakalanlar serbes kalıyorsa polis neye baskın yapıyor? Ceza kesmek içinmi ? Onunda kolayı var bunlara çalısma izni bunun içinde para alın Sonucta devlet parasını alıp bırakıyor hem bosa masrafta olmaz Hem devletin polisi bosu bosuna bunların pesinden kosmasın
her sokakta var artık bu evlerden polis basıyor ertesi gün yine açoyorlar ceza yok
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