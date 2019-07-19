Polis karakoluna 15 Temmuz şehidinin adı verildi

Sincan Fatih Polis Merkezi Amirliğine, 15 Temmuz gecesi Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde şehit olan Emniyet Amiri Cüneyt Bursa'nın ismi verildi.
Karakolun yeni tabelasının asılması için düzenlenen törene, şehidin ailesinin yanı sıra, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, İlçe Emniyet Müdürü Metin Demirci ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü personeli katıldı.
Törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, kurdele kesildi.
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