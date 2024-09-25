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Polis katili sapık Yunus Emre Geçti olayında ihmal üstüne ihmal! Kendi imzaya gitmiyor, polis savcılığa bildirmiyor

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
25.09.2024 08:26
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Kahraman polis memur Şeyda Yılmaz'ın Ümraniye'de bir suç makinesi tarafından şehit edilmesi akıllarda birçok soru işareti bıraktı. Bu kadar sabıkası olan biri nasıl hapiste olmaz? Olayın detayları incelendiğinde ihmaller gün yüzüne çıktı. Sapık katil Yunus Emre Geçti'nin 15 kez adli işlem gördüğü tespit edildi. Devam eden 5 davasıyla birlikte haftada iki kere imzaya gitmesi geren Geçti bu görevini bile yerine getirmedi. Polisin de bu ihlali savcılığa bildirmediği ortaya çıktı.

Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından "motosiklet hırsızlığı" suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden Yunus Emre Geçti, 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etti.

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HEM HIRSIZ, HEM SAPIK

Katilin "Kasten yaralama", "Gasp'", "Cinsel taciz", "Yağma", "Mala zarar verme", "Çocuğa cinsel istismar'" gibi suçlardan poliste 26 kaydı olduğu öğrenildi.

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15 KEZ İŞLEM YAPILMIŞ

NTV'nin Adalet Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, saldırganın hakkında 15 kez adli işlem yapıldığı ve 5 adli işlemde kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği ortaya çıktı. Zanlının bir dosyasında hükmün açıkmasının geri bırakıldığı da ifade edilirken devam eden 5 dava dosyası olduğu öğrenildi.

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İMZAYA BİLE GİTMEMİŞ

"Kasten Yaralama" suçundan Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, 3 ay süreyle adli kontrol şartı kararı verdiği ve haftada iki gün olan pazartesi ve çarşambagünlerinde imza vermek için karakola gitmesi gerektiği gereken zanlının ihlal gerçekleştirdiği ifade edildi.

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POLİS HABER VERMEMİŞ

Adalet Bakanlığı yetkilileri, imza verme şartının yerine getirilmediğini polisin savcılığa bildirmediği dile getirdi. Yetkililer, bu durumun savcılığa bildirilmesi durumunda adli kontrol şartının kaldırılacağına ve saldırgana hapis cezası verileceğine yönelik bir bir karar çıkacağını ifade ettiler.

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NE OLMUŞTU?

Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden şahsın yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

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Yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan 26 suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti'nin, Ihlamurkuyu Mahallesi'nde yakalanarak muhafaza altına alınmaya çalışıldığı esnada görevli memurlarla arasında arbede yaşandı.

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Olayda, Yılmaz ve polis memuru K.H.S. ile şüphelinin olay yerinde bulunan annesi P.G. (43) yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılırken kadın polis memuru Şeyda Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
şehit polis Ümraniye katil
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