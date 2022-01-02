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Polis memuru hayatını kaybetti! Kahreden detay

02.01.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da kalp krizi geçiren polis memuru Süleyman Ersin Aktolga hayatını kaybetti. Dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden polis memuru için bugün tören düzenlendi. Doğum gününde hayatını kaybeden polis memurunun bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

Polis memuru hayatını kaybetti! Kahreden detay

Bolu'da görevli polis memuru Süleyman Ersin Aktolga, dün evinde geçirdiği kalp krizi sonucunda kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doğum gününde hayatını kaybeden 1 çocuk babası polis memuru için bugün tören düzenlendi. Törenin ardından Aktolga'nın cenazesi memleketi Sakarya'ya gönderildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Bolu Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Süleyman Ersin Aktolga, dün akşam evinde rahatsızlandı. Eşinin ihbarı ile adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Aktolga, ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 1 çocuk babası Süleyman Ersin Aktolga, kurtarılamadı.

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DOĞUM GÜNÜNDE HAYATINI KAYBEDEN AKTOLGA İÇİN TÖREN

Doğum gününde hayatını kaybeden Aktolga için sabah saatlerinde hastanede tören düzenlendi. Bolu Valisi Ahmet Ümit, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Saygılı, Aktolga’nın mesai arkadaşları ve ailesi katıldı. Aktolga için dua edildikten sonra helallik alındı. Törenin ardından Aktolga'nın cenazesi, Adapazarı Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilmek üzere memleketi Sakarya'ya gönderildi.

Kaynak: DHA

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