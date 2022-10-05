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Polis memuru kuzeniyle çapraz ateş açıp Mustafa Alınç’ı öldürmüştü! İş insanı Ömer Er ile ilgili dikkat çeken karar

05.10.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da iş insanı Ömer Er, polis memuru kuzeni Halil İbrahim ile birlikte aracını çalan 16 yaşındaki Mustafa Alınç’ı çapraz ateşe alarak öldürmüştü. 15 yıl hapis cezası verilen iş insanı Ömer Er ile ilgili olarak Yargıtay, kararı haksız tahrik indiriminin en üstten verilmesi gerekçesiyle bozdu. 'Pişmanım' diyen Er'in cezası 12 yıl 6 ay düşürüldü.

Polis memuru kuzeniyle çapraz ateş açıp Mustafa Alınç’ı öldürmüştü! İş insanı Ömer Er ile ilgili dikkat çeken karar

Olay, Bursa Osmangazi'de meydana gelmişti. 2020 yılında iş insanı Ömer Er'in aracı, otostop yapan gençler tarafından çalınmıştı. Polisin kenti ablukaya aldığı olayda Er ve polis olan kuzeni Halil İbrahim Er'in çapraz ateşi sonucunda 16 yaşındaki Mustafa Alınç hayatını kaybetmişti. Yargıtay, 15 yıl hapis cezası verilen Er'in cezasında indirime gitti.

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OTOSTOP YAPAN GENÇLERİ ARABASINA ALDI

Olay, 5 Şubat 2020’de Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi'nde meydana geldi. Balıkesir’in Susurluk ilçesinde yaşayan iş insanı Ömer Er, otomobiline, otostop yapan 2 genci aldı. Er, Bursa'ya gideceklerini belirten gençlere, kamyon garajına bırakabileceğini söyledi. Er, bir süre sonra aç olduklarını öğrendiği ikiliye lokantada yemek ısmarladı. Lokantadan çıktıktan sonra gençlerden biri, otomobili kullanmak istediğini söyledi. Ömer Er de anahtarı verdi. Koşarak otomobile binen 2 genç, kaçtı. Er'in ihbarı üzerine polis ekipleri, harekete geçerek plakası tespit edilen otomobili aramaya başladı. Yaklaşık 2 saat sonra otomobil, Karacabey ilçesindeki trafik kontrol noktasında görev yapan polis ekiplerince fark edildi. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan genç, otomobili kent merkezine sürdü. 2 genç, otomobille 3 akaryakıt istasyonundan yakıt alıp, ücretini ödemeden kaçarken, polis ekipleri alarma geçti. Kentteki '45' plakalı tüm araçlar durdurulup, kontrol edildi. Akaryakıt istasyonlarının güvenlik ve mobese kameraları dahil 1200 görüntü incelendi. Yapılan incelemeler sonunda otomobili kullanan kişinin, Mustafa Alınç olduğu tespit edildi.

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ÇAPRAZ ATEŞTE ÖLDÜ

Otomobilin sahibi Ömer Er de Bursa'ya geldi. Er, Keles Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru kuzeni Halil İbrahim Er'i telefonla arayıp, kendisine yardımcı olmasını istedi. Ömer Er ve kuzeni Halil İbrahim Er, kent merkezinde otomobili aramaya başladı. Polis ekipleri, 1 gün sonra otomobili fark etti. Polisin 'dur' ihtarına rağmen Mustafa Alınç, otomobille kaçmaya devam etti. Alınç, Geçit Mahallesi'ndeki zeytinlik alana girerek, bir kez daha izini kaybettirdi. Ancak durumdan haberdar olup bölgeye gelen Ömer Er, otomobili gördü. Er ve polis memuru kuzeni, otomobili çapraz ateşe aldı. Tabancalardan çıkan mermilerden biri, Alınç'a isabet etti. Alınç'ın kontrolünden çıkan otomobil, zeytin ağacına çarptı. Ömer Er ve kuzeni, olay yerine geldikleri aracı bırakarak, kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa Alınç'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan Ömer Er tutuklanırken, açığa alınan Halil İbrahim Er de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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15 YIL HAPİS CEZASI

Ömer Er hakkında 'haksız tahrik altında çocuğu kasten öldürme' suçundan, tutuksuz sanık Halil İbrahim Er hakkında ise 'haksız tahrik altında çocuğu kasten öldürmeye yardım etme', 'kamuya ait eşyayı suçta kullanma' suçlarından ömür boyu hapis cezası talebiyle Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yargılama sonunda tutuklu sanık Ömer Er, haksız tahrik indirimi uygulanarak 15 yıl hapis cezasına çarptırılırken, mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Halil İbrahim Er’in ise beraatine hükmetti.

"ÇOCUK OLDUĞUNU POLİS MERKEZİNDE ÖĞRENDİM, PİŞMANIM"

Taraf avukatlarının temyize götürdüğü karar, Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi'nce 'Haksız tahrik indirimi kararı en alttan verilir’ gerekçesiyle bozuldu. Dava, Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görüldü. Bursa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Ömer Er’e son sözü soruldu. Yargıtay’ın bozma ilamına uyulmasını isteyen Er, "Olayın meydana gelmesinden dolayı çok üzgünüm. Benim de ailem ve çocuklarım var. İsteyerek yapmadım. Uzaktan arabada 1.74 boyunda sakallı birini gördüm. Ölen kişinin çocuk olduğunu polis merkezinde öğrendim. Pişmanım" diye konuştu.

CEZASINDA İNDİRİM

Yargıtay’ın bozma ilamına uyan mahkeme heyeti, Ömer Er’in önce müebbet sonra da haksız tahrik indirimi en alt sınırdan uygulanarak 12 yıl 6 ay hapse çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti. Karar, mahkeme başkanına karşı, oy çokluğuyla alındı.

(DHA)


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cinayet Bursa
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