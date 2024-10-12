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Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etmişti! Yunus Emre Geçti ile ilgili yeni gelişme, böyle getirildi

12.10.2024 21:10
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İstanbul'da 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti, polis memuru Şeyda Yılmazşehit etmişti. Geçti hakkında 5 ayrı suçtan, ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istenmişti. Katil zanlısı Geçti, Metris Cezaevinden Erzincan'daki cezaevine nakledildi.

Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etmişti! Yunus Emre Geçti ile ilgili yeni gelişme, böyle getirildi

Ümraniye'de 23 Eylül tarihinde 26 suç kaydı bulunan şüpheli Yunus Emre Geçti'yi (19) yakalama çalışmaları sırasında polis memuru Şeyda Yılmaz (27) şehit olmuştu.

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ERZİNCAN'A NAKLEDİLDİ

Katil zanlısı Yunus Emre Geçti, “kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürme” suçundan tutuklanarak Metris Cezaevine konmuştu. Katil zanlısı Geçti, Erzincan'daki cezaevine nakledildi. Geçti, jandarma nezaretinde elleri kelepçeli, yüzü maskeli ve şapkalı olarak Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda görüntülendi.

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İSTENEN CEZA BELLİ OLMUŞTU

Öte yandan Yunus Emre Geçti hakkında istenen ceza belli oldu. Cezada indirim uygulanmasın talebi bulunan iddianamede Geçti hakkında toplamda 5 ayrı suçtan, ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl 10 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Şeyda Yılmaz'ı şehit etmişti! İşte istenen ceza... Şeyda Yılmaz'ı şehit etmişti! İşte istenen ceza...

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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şehit polis Şeyda Yılmaz
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