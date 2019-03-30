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Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 08:15 | Son Güncelleme

Fatih'te uygulama yaptıkları taksideki Özbekistan uyruklu I.K. (27) isimli kadının yanında kimliği olmadığı gerekçesiyle ekip aracına alınıp 4 saat alıkonulup tecavüz edilmesi ve bin 400 TL parasının alınmasına ilişkin 1'i tutuklu 5 polisin yargılandığı davada, savcı mütalaasını bildirdi. Savcı tecavüzle suçlanan sanık polis Şeref Ş. hakkında 46 yıla kadar hapis talep etti. Savcı, diğer üç polis hakkında ise "suçu bildirmedikleri" gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis talep etti.

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Şeref Ş. ile tutuksuz sanıklar İsmail K., Enes S., Yaşar S., Ahmet B. ve avukatları katıldı. Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ve İstanbul Barosu’nun avukatları da mağdur I.K.’yı temsilen duruşmada hazır bulundu.

"HERHANGİ BİR ZORLAMA OLMAMIŞTIR"

Söz alan sanık Şeref Ş. "Olayları olduğu gibi anlattım. Çarpıtmadım. Herhangi bir zorlama olmamıştır. 6 aydır tutukluyum. Eşim ve iki kızım var. Masumum. Tahliyemi istiyorum" dedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın avukatı söz alarak sanıkların savunmalarının çelişkili olduğunu, müştekinin deport edilmeyi göze alarak şikayetçi olduğunu ve bu hususun dikkate alınmasını söyledi.

SAVCI MÜTALAASINI BİLDİRDİ

Duruşmada savcı Mustafa Dağ esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Mütalaada, olay günü olan 15Ekim 2018 günü, saat 21.00 sıralarında mağdure I.K.'nin polis aracına bindirildiği hatırlatıldı. Araçta polis Şeref Ş'nin bırakılması için mağdureden para istediği, mağdurenin bin 400 TL'si olduğunu söylediği, polis Şeref'in 3 bin dolar istediği, mağdurenin ise bu kadar parasının olmadığını söylediği, sanık Şeref'in mağdureyi 3-4 saat ekip aracında gezdirdiği anlatıldı. Diğer polis İsmail K. yemek için araçtan inince sanık Şeref'in aracı alıp surlara götürdüğü, mağdureye ilişkiye girmek istediğini söylediğini, mağdurenin bu teklifi kabul etmemesi üzerine silah göstererek aracın arka koltuğunda zorla cinsel ilişkiye girdiğini belirtti. Daha sonra mağduru bırakma karşılığında bin 400 lira parasını da zorla aldığı belirtilen mütalaada, polis Şeref Ş.'nin "Nitelikli cinsel saldırı", "Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle yarar sağlamak" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından 23 yıldan 46 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

MÜTALAAYA KARŞI SAVUNMALARINI YAPACAKLAR

Mütalaada, sanık polisler Ahmet B., Enes S., Yaşar S'nin "Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçundan 9 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istendi. Savcı İsmail K. hakkında ise "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan dava açıldığını ancak mağdurun sanıktan şikayetçi olmadığını ve mağduru alıkoyduğuna dair delil bulunmadığını belirterek beraatine karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, sanık Şeref Ş'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, sanıkların mütalaaya karşı son savunmalarını yapmaları için süre verilerek ertelendi.

DHA

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