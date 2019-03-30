Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Şeref Ş. ile tutuksuz sanıklar İsmail K., Enes S., Yaşar S., Ahmet B. ve avukatları katıldı. Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ve İstanbul Barosu’nun avukatları da mağdur I.K.’yı temsilen duruşmada hazır bulundu.

"HERHANGİ BİR ZORLAMA OLMAMIŞTIR"

Söz alan sanık Şeref Ş. "Olayları olduğu gibi anlattım. Çarpıtmadım. Herhangi bir zorlama olmamıştır. 6 aydır tutukluyum. Eşim ve iki kızım var. Masumum. Tahliyemi istiyorum" dedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın avukatı söz alarak sanıkların savunmalarının çelişkili olduğunu, müştekinin deport edilmeyi göze alarak şikayetçi olduğunu ve bu hususun dikkate alınmasını söyledi.

SAVCI MÜTALAASINI BİLDİRDİ

Duruşmada savcı Mustafa Dağ esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Mütalaada, olay günü olan 15Ekim 2018 günü, saat 21.00 sıralarında mağdure I.K.'nin polis aracına bindirildiği hatırlatıldı. Araçta polis Şeref Ş'nin bırakılması için mağdureden para istediği, mağdurenin bin 400 TL'si olduğunu söylediği, polis Şeref'in 3 bin dolar istediği, mağdurenin ise bu kadar parasının olmadığını söylediği, sanık Şeref'in mağdureyi 3-4 saat ekip aracında gezdirdiği anlatıldı. Diğer polis İsmail K. yemek için araçtan inince sanık Şeref'in aracı alıp surlara götürdüğü, mağdureye ilişkiye girmek istediğini söylediğini, mağdurenin bu teklifi kabul etmemesi üzerine silah göstererek aracın arka koltuğunda zorla cinsel ilişkiye girdiğini belirtti. Daha sonra mağduru bırakma karşılığında bin 400 lira parasını da zorla aldığı belirtilen mütalaada, polis Şeref Ş.'nin "Nitelikli cinsel saldırı", "Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle yarar sağlamak" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından 23 yıldan 46 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.