Polis oyun oynama bahanesiyle küçük kızı kandırdı! 7 yaşındaki çocuğa dehşeti yaşattı

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen cinsel istismar davasında yargılanan polis memuru O.K.G. 7 yaşındaki R.S.Y'yi oyun oynama bahanesi ile defalarca taciz ettiği iddiası ile geçen Mart ayında tutuklandı. Son kez hakim karşısına çıkan sanık, savunmasında cinsel istismarda bulunduğu iddialarını küçük kızın uydurduğunu söyleyerek hakkındaki suçlamaları reddetti.

Toplanan delilleri ve ifadeleri değerlendiren hakim, O.K.G.'nin 24 yıl hapsine karar verdi. Karar sonrası açıklama yapan ve kızının zor günler geçirdiğine dikkat çeken baba Y.Y, "Kızıma yaptığı iğrençlikler cezasız kalmadı. Kızımın hayal gücü olduğunu söyledi. Böyle bir şeyi 7 yaşındaki bir çocuk nasıl uydurabilir? Türk adaleti gerçekleri ortaya çıkardı hakkettiği cezayı aldı" diye konuştu.

"O BANA BİR ŞEYLER YAPTI"



,Yeni Asır gazetesinden Nida Aladağ'ın haberine göre, olayın, R.S.Y.'nin olayı kendisine anlatmasıyla ortaya çıktığını belirten baba Y.Y, "Kızım anneannesini sık sık ziyarete giderdi. Bir ziyaret sonrasında O.K.G. hakkında, 'O bana bir şeyler yaptı ama söylersem bana kimse inanmazmış polise inanırlarmış' dedi.

"ÇOK ŞÜKÜR ADALET YERİNİ BULDU"



Şu an küçük kızlarının psikolojisini düzeltmeye odaklandıklarını söyleyen baba Y.Y, "Hukuk mücadelemizi kazandık. Çok şükür ki adalet yerini buldu. Bundan sonraki süreçte önemli olan tek şey kızımın aldığı psikolojik darbeleri iyileştirmeye odaklanmak" dedi.

