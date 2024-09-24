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  4. Polis Şeyda Yılmaz'ın ölümü sırasında kameraya yansımıştı! Eski FBI ajanı Erdal Kaya "Bu olay tamamıyla farklı çözülebilirdi" deyip sitem etti

Polis Şeyda Yılmaz'ın ölümü sırasında kameraya yansımıştı! Eski FBI ajanı Erdal Kaya "Bu olay tamamıyla farklı çözülebilirdi" deyip sitem etti

24.09.2024 12:39
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24.09.2024 12:39
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Kahraman polisimiz Şeyda Yılmaz'ın hemen her türlü suça bulaşmış bir sapkının kurşunuyla hayata veda etmesi sırasında yaşananlar gündem oldu. Yunus Emre Geçti adlı 19 yaşındaki cani, operasyon sırasında bir polisin silahını alıp Yılmaz’a doğru ateş ederek polis katili oldu. Eski FBI ajanı Erdal Kaya, 'orantılı müdahale' kuralına tepki gösterip "Bu olay tamamıyla farklı çözülebilirdi" dedi.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde operasyon sırasında çıkan arbedede polis Şeyda Yılmaz'ın (27) ölümü Türkiye'yi yasa boğdu. 19 yaşındaki polis katili Yunus Emre Geçti'nin 26 suç kaydının olduğu ortaya çıkması da tartışmaları beraberinde getirdi. Bir başka tartışma konusu ise 'Amerikalı Aynasız' adıyla yayınlar yapan eski FBI ajanı Erdal Kaya'nın 'ayağından vurma' ve 'orantılı müdahale' kurallarına ilişkin eleştirileriyle gündeme geldi.

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POLİS SİLAHIYLA POLİS ÖLDÜRDÜ

Şeyda Yılmaz'ın şehit olduğu saldırı anı güvenlik ve cep telefonu kamerası görüntülerine de yansıdı. Görüntülerde polislerin Geçti'yi etkisiz hale getirmeye çalıştığı, bu sırada Geçti'nin polisin silahını alarak ateş açtığı ve polisin de anında karşılık verdiği anlar yer aldı.

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Geçti'nin art arda ateş ateş ederek kaçtığı görüldü.

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Polislerin eğitimi konusuna değinen eski FBI ajanı Erdal Kaya, eğitimde atışların vücuda yapılmasına ancak gerçek hayatta atışın ayağa yaptırılmasına anlam veremediğini belirtti.

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"AYAKTAN VURMAK HEM ZOR HEM DE ETKİSİZ HALE GETİRMEK ÇOK DÜŞÜK İHTİMAL"

"Türkiye'de 'ayağından vurmak' yüzde 100" değişmeli bence" diyen Kaya ayrıca şunları kaydetti:

"Bir atıcı olarak söylüyorum: ayaktan vurmak kolay bir şey değil. Vursan bile ayağından vurulan birinin etkisiz hale gelmesi çok düşük bir ihtimal. Birkaç kişi vuruldu ve yere düştü diye herkes için bu geçerli değil. Göğsünden ve kalbinden vurulduğu halde etkisiz hale gelmeyen ve kendisi ölmeden önce birçok kişiyi öldüren örnekler var. Bu bir gerçek."

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"ORANTISI BACAĞINA SIKMAKSA BEN BU KAVGAYI NASIL KAZANACAĞIM?"

"Yumruk atan adamın orantısı belki elektro şoktur belki biber gazıdır. Ama bir adam bıçakla geliyorsa onun orantısı bacağına sıkmak mıdır? Besbelli beni öldürmeye geliyor. Adama ben neden etkisiz hale gelmesi için çok düşük bir yerine ateş edeyim? Sen bana balyozla vuruyorsun, ben sana tokat atıyorum. Ben bu kavgayı nasıl kazanacağım?"

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KATİLİN SABIKASI HAYLİ KABARIK

Polis katili Yunus Emre Geçti'nin sabıkası da ortaya çıktı. Caninin sadece hırsız değil aynı zamanda bir de sapık olduğu belirlendi. 26 suç kaydı bulunan Geçti, 1 kere cinsel tacizden 2 kere de çocuğa cinsel istismardan işlem görmüş.

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Polis katili Yunus Emre Geçti 'Piton 82' grubu üyesi çıktı! Polis katili Yunus Emre Geçti 'Piton 82' grubu üyesi çıktı!
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
şehit polis Ümraniye
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