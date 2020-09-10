Polise karşı sosyal mesafeyi korumadığı için gözaltına alınan avukat öldü

Dünyada genelinde artan polis şiddetine bir yenisi daha eklendi. Kolombiya’da Javier Ordonez adlı avukat (46), koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle polise karşı sosyal mesafeyi korumadığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı. Şok tabancasıyla yaralanan avukatın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ifade edildi.
İki çocuk babası olduğu belirtilen Ordonez adlı avukatın , hayatını kaybetmesinden kısa bir süre önce üzerinde defalarca şok tabancası kullanan iki polis memuruna "Lütfen yapmayın" diyerek yalvardığı anlar kameraya yansıdı. Olaya karışan 2 polis memurunun görevden aldındığı ve savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.