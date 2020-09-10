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Polise karşı sosyal mesafeyi korumadığı için gözaltına alınan avukat öldü

DÜNYA HABERLERİ  | 10.09.2020 16:34 | Son Güncelleme

Kolombiya’da Javier Ordonez adlı avukat koronavirüs salgını nedeniyle polise karşı sosyal mesafeyi korumadığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polise karşı sosyal mesafeyi korumadığı için gözaltına alınan avukat öldü

Dünyada genelinde artan polis şiddetine bir yenisi daha eklendi. Kolombiya’da Javier Ordonez adlı avukat (46), koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle polise karşı sosyal mesafeyi korumadığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı. Şok tabancasıyla yaralanan avukatın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ifade edildi.

POLİSE YAPMAYIN DİYE YALVARDI

İki çocuk babası olduğu belirtilen Ordonez adlı avukatın , hayatını kaybetmesinden kısa bir süre önce üzerinde defalarca şok tabancası kullanan iki polis memuruna "Lütfen yapmayın" diyerek yalvardığı anlar kameraya yansıdı. Olaya karışan 2 polis memurunun görevden aldındığı ve savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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