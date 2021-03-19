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  4. Polisi bile şaşkına çevirdi! Ekmek arası tantuni-esrar

Polisi bile şaşkına çevirdi! Ekmek arası tantuni-esrar

19.03.2021 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, tantuni işletmesine narkotik baskını sonucu piyasa değeri 35 bin lira olan 1800 gram esrar maddesi ele geçirilirken, uyuşturucuyu alıcılarına paket servis ile gönderdiği ve tantuni arasında esrar satışı yaptığı tespit edilen şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Narkotik Grup Amirliği ekipleri bir süredir teknik ve fiziki takip altında yaptıkları çalışmalar sonucunda Armutalan Mahallesi’nde, bir tantuni dükkanında uyuşturucu madde satıldığına dair bilgi alarak operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon kapsamında 39 yaşındaki Y.D. gözaltına alındı.

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Tantuni dükkanında, şüpheli Y.D.'nin evinde ve paket servis için kullanılan motorlarda arama yapan polis toplamda 1800 gram, poşetlenmiş, tütünle karıştırılmış, satışa hazır paketler içinde esrar maddeleri, satış için kullanılan 3 adet hassas terazi ve 115 gram kenevir tohumu ele geçirdi. Y.D. isimli şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti suçu kapsamında işlem yapılarak gözaltına alındı. Şüpheli, sorgusunun ardından Marmaris Adliyesine sevk edildi.

İHA

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Muğla
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