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Polisin baskın yaptığı 'kaçak korona kına'sının görüntüleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 18:44 | Son Güncelleme

Bursa'da dün 'kaçak korona kına'sı düzenlenen salona polis ekiplerince yapılan baskında 15 kişiye toplamda 22 bin TL para cezası kesildi. Kaçak korona kınasının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde davetlilerin sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe saydığı görüldü.

Polisin baskın yaptığı 'kaçak korona kına'sının görüntüleri ortaya çıktı

Nilüfer Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi'ndeki salonda koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen kaçak kına gecesi düzenlendiği yönünde ihbar aldı. Kentte artan koronavirüs vakalarını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdüren ekipler, ihbar üzerine harekete geçti. Söz konusu salona düzenlenen baskında koronavirüs tedbirlerine rağmen kınaya katılan 11 kişiye 900 TL'den toplam 9 bin 900 TL ceza kesildi. Ayrıca, damat Halil Ş., gelin Müge Y., organizatör ve salon sahibine ise 3 bin 150 TL'den 12 bin 600 TL olmak üzere toplamda 15 kişiye 22 bin 500 TL ceza işlemi uyguladı. Kına gecesinde, sosyal mesafeye de dikkat edilmediği görüldü.

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POLİSE 1 SAAT DİRENDİ

Kına yapan çiftin yakını olan Bilge A., "Bende maske var, bana ceza yazamazsınız" diyerek kimliğini vermekte direndi. Polis ekiplerini 1 saat boyunca bekleten Bilge A., aynı zamanda basın mensuplarına hakaret ederek, görüntü almasını engellemeye çalıştı.

O GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Baskın öncesinde, kına gecesine ait görüntüler çıktı. Görüntülerde davetlilerin sosyal mesafeye ve maske kuralına dikkat etmediği gözlemlendi.

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