HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Polisin ceza yazmasına sinirlendi, minibüsü tekmeledi!

Polisin ceza yazmasına sinirlendi, minibüsü tekmeledi!

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2020 17:08 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta polis ekipleri ayakta yolcu taşığı tespit edilen bir minibüse ceza yazdı. Ceza karşısında sinirlenen şoför, minibüsü tekmeledi.

Polis ekipleri kent genelinde sosyal mesafe kuralına aykırı yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarına yönelik uygulamalarını sürdürüyor. Bu kapsamda minibüslere yönelik uygulama yapan ekipler sosyal mesafe kuralını ihlal ederek ayakta yolcu taşıyan şoförlere ceza yazdı. Esenyurt’ta durdurulan bir minibüste ayakta yolcu olduğunu gören ekipler şoför hakkında tutanak tuttu.

Polislere tepki gösteren şoför kural ihlali yapmadığını, ayakta yolcu taşımadığını iddia etti. Bir annenin küçük çocuğunu koltuğa oturtarak kendisinin ayakta durmayı tercih ettiğini söyleyen şoför bunun sorumlusunun kendisi olmadığını belirtti. Polis ekiplerinin ceza yazmasına sinirlenen minibüs şoförü arabayı tekmeledi. Şoförün sinirini arabadan çıkartmaya çalıştığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
En acımasız an! Dişleri arasından kurtulmak için çırpındı ama...En acımasız an! Dişleri arasından kurtulmak için çırpındı ama...
Piliniz çabuk mu bitiyor? İşte hayatınızı kurtaracak yöntemler!Piliniz çabuk mu bitiyor? İşte hayatınızı kurtaracak yöntemler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Flaş karar! 1 Ağustos'tan itibaren yasak

Flaş karar! 1 Ağustos'tan itibaren yasak

Karantina bitti tatile koştu! Cesur pozlar

Karantina bitti tatile koştu! Cesur pozlar

Onlarca kişi böyle basıldı

Onlarca kişi böyle basıldı

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs tedbirlerinde güncelleme

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs tedbirlerinde güncelleme

Sevilen oyuncudan üzücü haber! Boşanıyor...

Sevilen oyuncudan üzücü haber! Boşanıyor...

Karın ağrısıyla hastaneye kaldırıldı! Doktor şoke oldu

Karın ağrısıyla hastaneye kaldırıldı! Doktor şoke oldu

İlginizi Çekebilir

Bugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Bugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Günlük Burç Yorumları (1 Temmuz 2020 Çarşamba)

Günlük Burç Yorumları (1 Temmuz 2020 Çarşamba)

Tek tek saklamış! Hepsi üniversite profesörüne ait

Tek tek saklamış! Hepsi üniversite profesörüne ait

O videoların kaldırılması için yarım milyon imza

O videoların kaldırılması için yarım milyon imza

26 yıl boyunca kızını kedi mamasıyla besledi

26 yıl boyunca kızını kedi mamasıyla besledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vahşi doğanın en acımasız anı! Yılanın dişlerinden kurtulmak için böyle çırpındı

En acımasız an! Dişleri arasından kurtulmak için çırpındı ama...

Kars'a 10 dakikalık yağmur yetti! Caddeler göle döndü

10 dakikalık yağmur yetti! Sokaklar göle döndü

'Seksi bırakmak, kendim için yaptığım en iyi şey'

'Seksi bırakmak, kendim için yaptığım en iyi şey'

Babasından izinsiz aldığı otomobille şarampole devrildi

Babasından izinsiz aldığı otomobille şarampole devrildi

İstanbul’un göbeğinde güpegündüz kapkaç dehşeti!

İstanbul’un göbeğinde güpegündüz kapkaç dehşeti!

Henüz 4 aylıktı... Bir babanın en acı yükü!

Henüz 4 aylıktı... Bir babanın en acı yükü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.