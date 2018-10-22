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Polisin feryadı! Gözyaşlarını tutamadı, acı haber geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 13:58 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gümbet sahili açıklarında 2 kişinin can verdiği tekne faciasında, karaya çıkarıldığında nefes alamadığı gözlenen 7 yaşlarındaki kız çocuğunu kucaklayıp, var gücüyle koşarak 100 metre ilerideki ambulansa yetiştiren trafik polisi, sağlık ekiplerinin kalp masajı sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Polisin feryadı! Gözyaşlarını tutamadı, acı haber geldi

Gümbet sahilinde "imdat" sesleri duyan vatandaşların ihbarıyla olay yerine giden polislerden Bodrum Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliğinde görevli iki çocuk babası Harun Kılıçoğlu'nun, çevredekilerin yardımıyla denizden çıkarılan kız çocuğunu kucağına alarak sağlık ekiplerine yetiştirme çabası takdir topladı.

Duygu yüklü anların yaşandığı olayda, sağlık ekiplerinin hazır beklediği sahil şeridinde yaklaşık 100 metre var gücüyle koşan Harun Kılıçoğlu, çocuğu kurtarabilmek için tüm gayretini sarfetti.

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MÜDAHALEYİ HIZLANDIRMAYA ÇALIŞTI

Çevreden bir şeyler soranlara "Durun bir dakika" diyerek koşmaya devam eden Kılıçoğlu, "Sağlıkçı var mı? Çabuk olalım, sağlıkçı gelsin." diyerek müdahaleyi hızlandırmaya çalıştı.

FERYAT ETTİ

Ambulansın yanına geldiğinde gücü tükenen ve burada kız çocuğunu bir vatandaşa teslim eden Kılıçoğlu, "Çabuk çabuk, yetiştirelim." diye feryat etti.

Anbean takip ettiği polis Kılıçoğlu'nun, sağlık ekiplerinin kız çocuğunu kalp masajıyla hayata döndürmeye çalıştığı sırada gözyaşı dökmesine de tanıklık etti.

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KURTARILAMADI

Ancak sağlık ekiplerinin hayatta kalması için yoğun çaba harcadığı kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
bodrum gümbet Muğla tekne faciası

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