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Polislere '64 yaşındayım' dedi, 69 yaşında çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2020 13:00 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bankta oturan kişi, polislere 64 yaşında olduğunu söyledi ancak kimliğindeki yaşı 69 çıkınca evine gönderildi.

Polislere '64 yaşındayım' dedi, 69 yaşında çıktı

İçişleri Bakanlığı tarafından gece yarısı itibariyle 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları sınırlandırıldı. Yasa kapsamında Bursa'nın İnegöl ilçesindeki emniyet müdürlüğü ekipleri ise uygulamalarını sürdürdü.

'64 YAŞINDAYIM' DEDİ, 69 ÇIKTI

İnegöl’ün İshakpaşa Camisi arkasında bulunan banklarda 65 yaş üzeri bir kişinin oturduğu ihbarını alan emniyet ekipleri, harekete geçti. Bu kişinin "64 yaşındayım" demesi üzerine kimliğini kontrol eden emniyet ekipler, 69 yaşında olduğunu öğrendi. Ekiplerin uyarısı sonrası bu kişi evine gitti.

Gelen ihbarları değerlendiren ekipler, sokakta gezen 65 yaş üstü vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

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Bursa koronavirüs İçişleri Bakanlığı

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