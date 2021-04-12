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Polislere rüşvet teklifi! Ses kaydı ortaya çıktı

12.04.2021 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, lüks bir villada parti yaparken gözaltına alınan kişinin polis memurlarına 300 bin lira nakit ve 400 bin liralık tekne rüşvet teklif ettiği ortaya çıktı. O anlar ise kayıt altına alındı.

Darıca'daki lüks bir villada yapılan operasyonda gözaltına alınan kişi polise ekip otosu içerisinde 300 bin lira nakit ve 400 bin liralık teknesini rüşvet teklif etti. Polis memurunun ses kaydında “O parayla şeref kalmaz” dediği duyulurken, söz konusu haberin detaylarını CNN TÜRK istihbarat şefi Nihat Uludağ canlı yayında anlattı

Kocaeli Darıca'da lüks bir villada parti yapıldığı ihbarı yapıldı. Darıca Emniyet Müdürü Şahaser Şen, ihbar edilen resim ve ismi yüz tanıma sisteminden geçirdi. Resimdeki kişinin, ihbar edilen isimli kişi olmadığı, resimdeki kişinin aranan azılı bir suçlu olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine villaya sivil ekipler gönderildi. Pusu atıldı. Villadan çıkar çıkmaz gözaltına alındı.

POLİS OTOSUNDA RÜŞVET TEKLİFİ

Ekip otosu içerisinde, polise 300 bin lira nakit ve 400 bin liralık teknesini rüşvet teklif etti.

Polis memurunun ise ses kaydında “O parayla şeref kalmaz” dediği duyuluyor.

Söz konusu operasyonun ardından Kadın Emniyet Müdürü Şahaser Şen ve ekibine takdir belgesi verildi.


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polis Kocaeli

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