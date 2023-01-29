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  4. Polisleri bile şaşkına çevirdi! 'Beni öldürün ama bir sigara verin'

Polisleri bile şaşkına çevirdi! 'Beni öldürün ama bir sigara verin'

29.01.2023 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da trafik polislerinin uygulama noktasına takılan bir sürücü 3.00 promil üzeri alkollü çıktı. Konuşmakta zorluk çeken kişi, kendisine ceza yazan polise, "Bana ceza yazın, öldürün ama bir sigara verin" dedi. Sürücünün ehliyetine 6 ay el konulurken, alkollü araç sürmekten 4 bin 64 lira ceza kesildi.

Polisleri bile şaşkına çevirdi! 'Beni öldürün ama bir sigara verin'

Bursa'nın Merkez Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi’nde uygulama noktası kuran trafik polisleri alkollü sürücülere geçit vermedi. Uygulama noktasına takılan bir sürücüye ise alkolmetreye üflenmesi istendi. Yapılan alkol testi yapılan sürücü 3.00 promil üzeri çıkınca polis ekiplerini hayli uğraştırdı.

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İşlemlerinin tamamlanması için polislere yardımcı olmak yerine dert yanan sürücü, "Bana istediğiniz kadar ceza yazın ama bir sigara verin" dedi. Bu esnada karakola gideceğini öğrenenince olanlara isyan etti.

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Uzun süre ekiplere direnen sürücü en sonunda ikna edildi. O anlar kameraya yansırken, alkollü sürücünün 6 ay ehliyetine el konularak, 4 bin 64 lira ceza kesildi.

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İHA

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